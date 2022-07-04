倪匡逝世｜曾誤引騙徒登門入室　最後反獲果籃一個

倪匡曾誤引騙徒登門入室，最後反獲果籃一個。(香港貿發局影片截圖)

文壇巨匠倪匡昨日下午逝世，終年87歲。雖則才子陶傑形容，倪匡是華人世界70年來大腦最清醒的人，但原來他亦曾「老貓燒鬚」，誤墮電話騙案。

倪匡在2015年8月11日，曾在本報撰文自爆，自己遇上電話騙案，指自己當時接到一名自稱是倪匡認識的大學教授來電，自認是其舊相識。倪匡不疑有詐，很快墮入圈套，自言「一聞大名，喜出望外，就此深陷，不辨真偽。」

倪匡：蠢得不得了

該名騙徒又自稱身患惡疾而留醫，卻沒有索取金錢，只希望將畢生作品結集成書，又介紹一名柳姓學生，指對方將任出版書籍的主力，請求倪匡協助，又要求倪匡提供住址，讓學生能來拜會討教。

倪匡自言「蠢得不得了」，將地址詳細道出，「大教授當時想必忍笑忍到肚痛，就算真是癌症末期，亦必霍然而癒！」其後柳姓學生及其「表弟」，帶著水果籃來訪，3人商討出書事宜，表弟則不停拍照。

按此重溫本報專欄《與倪匡對談》

最後反獲水果籃一個

然而，過往中，倪匡發現對方對教授的事情毫不了解，甚至拿網上有關自己的資料胡亂說一番，又要求倪匡提供其他名人的電話，令他起疑。

待2人走後，倪匡打算回電教授查詢，豈料發現教授及柳姓學生的來電顯示號碼一模一樣，才確認自己被騙。不過，事件中倪匡未有損失，自嘲最後反獲水果籃一個，所以未有報警，惟希望公開事件，令騙徒知難而退。