倪匡離世｜《衛斯理》最經典 曾為金庸寫《天龍八部》

著名文壇巨匠倪匡離世，享年87歲。 昨日傍晚大約6時，作家沈西城在Facebook專頁留言：「倪大哥今午走了！」約20分鐘後，專欄作家陶傑亦在Facebook專頁上載與倪匡的合照，並留言：「全球華人世界七十年來大腦最清醒的人。」及後，香港電影工作者總會發言人田啟文證實倪匡的死訊，指倪匡下午在家中病逝。陶傑接受訪問時表示，倪匡近年受頑疾困擾，但他一直是一個開朗的人，他離世是華人世界的巨大損失。

•倪匡出生於1935年5月30日，是女作家亦舒的兄長。他本名倪聰、字亦明，祖籍中國浙江寧波鎮海，於1957年由內地移居香港，自此從未踏足中國大陸。他更明言不喜歡中共，內地多次邀請都給他拒絕了。1992年曾移居美國，至2007年返回香港定居。倪匡與太太李果珍，育有一女一子，倪穗及倪震。

•倪匡與金庸、黃霑和蔡瀾獲封「香港四大才子」。倪匡最後一次出席公開活動已是19年8月，當時他在書展上分享多年來的創作心得，並指自己每天早上8時起床，然後看報紙、書，到11時便吃午餐，之後會午睡，晚上9時多便會睡覺。他又指自己近年甚少出席活動，是因為太掛念太太李果珍 ，透露太太患上腦退化症，需要照顧，又指夫妻二人還會互稱「寶貝豬豬」和「寶貝妹妹」。

•倪匡生前寫過逾三百本小說及三百多部電影劇本，是多產作家，他曾以衛斯理、沙翁、岳川、魏力、衣其、洪新、危龍做筆名。他於1957年偷渡來港，22歲的他做過幾個月苦工之後，便投身文壇，第一篇小說名為《活埋》，之後他便開始創作武俠小說，到63年以「衛斯理」為筆名。《衛斯理》系列是華人文壇少見的科幻作品，曾先後被改編成電影、電視和廣播劇，時至今日仍受不少年輕讀者追捧。

•《衛斯理》最後一部作品《只限老友》在2005年12月5日出版，倪匡亦宣布封筆。他表示「一直寫作也不講靈感，坐下來便寫，寫到這部時，第一天坐下寫不到，第二天又不能，就知道配額用完了。」

在13年書展上，更設有「衛斯理五十周年展」，展出大量珍貴展品，當時宣傳文稿寫道︰「倪匡對科技的迷戀，在筆下融化為一個個精彩絕倫的經典故事。衛斯理系列小說共156本，作品之豐碩，想像之奇幻，無人能及。」

•倪匡提到創作《衛斯理》時，原本是打算寫時代武俠小說，完全沒有科幻元素，指自己初中畢業，全無科學知識。他只不過是把中國神話傳說、小時候看過的雜七雜八的小說綜合起來，之後想搞搞新意思才加點所謂科學成分，而「衛斯理」的名字是來自大坑的「衛斯理村」。

倪匡曾為金庸做槍手，其中他在《天龍八部》把「阿紫」一角「弄瞎」，令不少讀者非常憤恨。他指當時金庸在《明報》連載《天龍八部》，因為要外出旅行，於是找他代筆一個月。倪匡太討厭這個角色，決定寫出了阿紫眼睛被弄瞎的情節，金庸得知後哭笑不得。

另外，《原振俠》系列亦是倪匡筆下受歡迎的作品，更曾被無綫翻拍為電視劇，請來黎明、李嘉欣、王菲、朱茵、劉兆銘等參與演出。

•倪匡創作了超過300個電影劇本，經典作包括《精武門》及《獨臂刀》，其中《精武門》陳真的角色，更是他創作出來的。另於1989年至90年間，曾與黃霑和蔡瀾合作主持亞洲電視清談節目《今夜不設防》，內容破格成經典。