倫常命案｜乙明邨七旬婦被斬傷　八旬夫疑畏罪墮樓亡

沙田發生倫常命案。凌晨5時許，乙明邨明信樓1名年約80歲老翁，懷疑揮刀將七旬妻子斬傷，其後疑畏罪從單位墮樓，倒臥大廈對開地面重創昏迷。救護員到場將他送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惟證實不治。警方接報到場登樓調查，於單位發現年約70歲女傷者，她頭手受傷，血流披面，由救護員作初步包紮後送院救治。

警方在大廈13樓一單位窗台發現血漬，相信單位為事主夫婦寓所，正在單位內搜證。老翁倒臥的位置亦遺下大攤血漬，警方以帳篷遮蓋稍後搜證，並調查事件成因。