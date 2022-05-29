倫常慘劇｜元朗水邊圍42歲母疑攬1歲兒燒炭 子死母危殆

元朗水邊圍邨發生母攬子燒炭倫常悲劇，警方昨晚9時接獲一名42歲男子報案，指其42歲妻子懷疑在水邊圍邨康水樓一單位內企圖燒炭自殺，其1歲的兒子當時在單位內，人員接報到場，發現該名女子及男童昏迷倒臥床上，單位內有一盆燒過的炭。兩人昏迷被送往博愛醫院治理，該名男童於晚上10時許證實死亡。

警方表示，案發於水邊圍邨康水樓一單位，現場檢獲一封遺書及一些藥物，懷疑與案有關，月稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。初步調查顯示，該名女子懷疑燒炭，企圖和兒子一同尋死。

據悉，涉案母姓譚，目前情況危殆，與姓許丈夫2019年結婚，疑譚婦因難抵兒子患病憂慮壓力圖攬子尋死。警方補充，案件列作謀殺及企圖自殺案，元朗警區重案組正積極調查案件。

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