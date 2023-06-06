倫常慘劇！疑涉感情問題 深水埗印度籍女子疑焗斃3幼女

深水埗桂林街發生倫常慘劇！一名印度裔母親疑焗斃3名年幼女兒後，致電報警訛稱「丈夫殺死3個女」，3名女童送院搶救後最終不治。警方相信案件涉及家庭感情問題，印度籍母親並無精神病紀錄，已被警方以謀殺罪名拘捕。政務司長陳國基對事件感到震驚和傷心，呼籲切勿將情緒問題發洩在兒童身上。有社福機構鼓勵市民主動關注身邊兒童情況，冀及時作出支援。

警方昨午經初步調查後，由西九龍總區刑事部警司鍾雅倫交代案情，警員昨晨約11時接報，指深水埗桂林街115號一單位一名男子，懷疑襲擊妻子及3名年幼女兒。警方和救護員到達後，在劏房內發現一名印度籍女子，其中一間睡房木門反鎖，爆門後發現床上有3名昏迷的女童，分別為5歲、4歲和2歲，女童身上沒有傷痕，惟送院搶救後證實不治，相信已死去1至2小時。他說，警員在單位內一個枕頭發現血跡，其中有女童嘴和鼻都有血跡，不排除該29歲母親用枕頭將3名女童焗死。至於3名不幸離世幼童的父親，案發後亦在場助查，與疑兇均為非華裔。

警方又指，案發後該女子曾經致電其在新界的母親聲稱殺人，對方隨即叫兒子報警，警員調查後以涉嫌謀殺罪拘捕該名29歲女子。警方調查顯示，該女子與3名女童在上址居住約1年，與丈夫已分居約一年時間，並有一段時間沒有聯絡。警方相信案件涉及家庭感情問題，「可能牽涉第三者，不排除她不想三名女兒交給他人照顧等。」他又指，疑犯並無精神病紀錄，相關家庭亦沒有家暴紀錄。惟有報道指，該女子兩年前誕下女兒後，曾因情緒不穩，要接受精神科在內的會診。

