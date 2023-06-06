倫常慘劇！疑涉感情問題 深水埗印度籍女子疑焗斃3幼女

深水埗桂林街發生倫常慘劇！一名印度裔母親疑焗斃3名年幼女兒後，致電報警訛稱「丈夫殺死3個女」，3名女童送院搶救後最終不治。警方相信案件涉及家庭感情問題，印度籍母親並無精神病紀錄，已被警方以謀殺罪名拘捕。政務司長陳國基對事件感到震驚和傷心，呼籲切勿將情緒問題發洩在兒童身上。有社福機構鼓勵市民主動關注身邊兒童情況，冀及時作出支援。
警方昨午經初步調查後，由西九龍總區刑事部警司鍾雅倫交代案情，警員昨晨約11時接報，指深水埗桂林街115號一單位一名男子，懷疑襲擊妻子及3名年幼女兒。警方和救護員到達後，在劏房內發現一名印度籍女子，其中一間睡房木門反鎖，爆門後發現床上有3名昏迷的女童，分別為5歲、4歲和2歲，女童身上沒有傷痕，惟送院搶救後證實不治，相信已死去1至2小時。他說，警員在單位內一個枕頭發現血跡，其中有女童嘴和鼻都有血跡，不排除該29歲母親用枕頭將3名女童焗死。至於3名不幸離世幼童的父親，案發後亦在場助查，與疑兇均為非華裔。
警方又指，案發後該女子曾經致電其在新界的母親聲稱殺人，對方隨即叫兒子報警，警員調查後以涉嫌謀殺罪拘捕該名29歲女子。警方調查顯示，該女子與3名女童在上址居住約1年，與丈夫已分居約一年時間，並有一段時間沒有聯絡。警方相信案件涉及家庭感情問題，「可能牽涉第三者，不排除她不想三名女兒交給他人照顧等。」他又指，疑犯並無精神病紀錄，相關家庭亦沒有家暴紀錄。惟有報道指，該女子兩年前誕下女兒後，曾因情緒不穩，要接受精神科在內的會診。
親屬：夫婦分居1年待判撫養權
3名幼童的姑母於案發後，由警方車輛送到醫院，並透露胞弟與弟婦已分居1年，之後與自己母親同住；又稱雙方正在爭奪撫養權，正等待法庭判決，不明白女事主何以殺死3名幼童。
社會福利署指，涉事女子及其3名女兒為非政府機構綜合家庭服務中心跟進的個案，會盡快聯絡有關家屬，並按其福利需要提供適切協助。惟有報道則指有關個案去年已顯示為終止跟進。
陳國基：不應發洩在兒童身上
政務司長陳國基對事件造成3名幼童喪生感到震驚和傷心，形容悲劇一宗都嫌多，呼籲成年人面對感情等不同問題，都不應發洩在兒童身上，強調兒童有生存權，並非成年的附屬品。他呼籲市民若發現有親友需要支援，應主動關心，並讓他們尋求協助。
民政及青年事務局長麥美娟亦對事件感到非常難過，稱昨日和未來幾天會與不同團體舉辦講座，新家園協會亦針對少數族裔提供支援熱線，強調政府重視少數族裔服務，未來會透過關愛隊，加強接觸有特殊需要的隱蔽家庭，為他們提供支援。
社福機構籲盡早尋求協助
和諧之家指，少數族裔家庭多為低收入家庭並育有數名子女，較大機會面對子女管教問題和家庭經濟困境，引發家庭衝突；另文化及宗教的差異，亦衍生社會隔閡與溝通等問題，故支援網絡不足，社交孤立風險增高，遇事或多求助無門。機構鼓勵市民主動關注身邊兒童情況，如發現經常聽到鄰居屋內傳出兒童長時間嚎哭或淒厲叫聲、兒童有傷痕等，應主動上前關心，如情況持續應向相關機構求助。
明愛向晴軒危機專線及教育中心高級督導主任蔡泳詩表示，任何人都會面對生活和家庭等壓力，出現情緒困擾亦屬正常。惟如持續出現失眠、無胃口、發惡夢、未能集中精神，以至出現悲觀情緒、不願與其他人接觸等，可與信任的人交流，或找專業人士求助。社會也有不少渠道協助，包括熱線即時接聽和個案轉介。
立法會「A4聯盟」議員林素蔚和梁文廣表示，事件突顯社區對少數族裔人士的服務支援不足夠，希望政府能更主動在社區找出隱蔽家庭及人士，及時提供支援，同時呼籲市民多關心身邊人，如有需要，應尋求協助，避免悲劇發生。
部分求助熱線
撒瑪利亞會 2896 0000(中文及多種語言)
香港撒瑪利亞防止自殺會 2389 2222(中文) 2389 2223(英文)
生命熱線 2382 0000
醫院管理局 2466 7350(精神科熱線)
社會福利署 2343 2255
利民會 3512 2626
浸信會愛羣社會服務處 2535 4135
明愛向晴軒 18288
防止虐待兒童會 2755 1122
東華三院芷若園 18281
和諧之家 2522 0434(24小時婦女求助熱線)
2295 1386(MAN (男士)熱線)
2751 8822(小白兒童熱線)