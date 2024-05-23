倫敦經貿辦支持金庸作品劍橋展風采

英國警方起訴特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另外2人，指他們涉嫌協助香港情報部門，違反英國國安法，令特區政府駐倫敦經貿辦的動向受到輿論關注。政府昨晚(23日)公布倫敦經貿辦最新消息，指倫敦經貿辦支持明愛(倫敦)學院於倫敦時間周二(21日)在英國劍橋The Fitzwilliam博物館舉行「金庸傳奇─百年誕辰紀念研討會」。研討會亦獲康樂及文化事務署和香港文化博物館提供專業意見。

研討會以午餐酒會揭開序幕，招待約30位來自文化及學術界的嘉賓。隨後，多名專家主持專題討論，深入探討金庸文學的不同領域。

倫敦經貿辦處長羅莘桉透過視像致辭時指，今年是查良鏞博士(金庸)誕辰一百周年，他的影響力無遠弗屆，堪稱現代作家之宗師典範，很高興支持明愛(倫敦)學院慶祝查博士的非凡成就。香港對查博士的寫作生涯和創作影響至深，他的文學成就亦因此與香港息息相關。香港充滿活力的文化及學術氛圍，為查博士的創作提供了絕佳土釀，其作品反映深厚的中國傳統元素，並贏得世界讀者的青睞。

他續說：查博士的成就對香港作為文化樞紐的地位貢獻良多。他的作品獲改編成電影、電視劇以至漫畫，進一步突顯香港在創意產業方面舉足輕重的地位，為香港根據國家《十四五規劃綱要》發展成為中外文化藝術交流中心的願景提供了堅實的基礎。