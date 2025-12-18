假借送貨劫街市檔員，35歲賊涉10宗搶劫盜竊案荃灣落網。

黃大仙警區前日(16日)下午時份接獲一名本地市民報警求助，指較早時分於區內街市一間店舖工作時，有一名本地男子到店購物，其後聲稱因身體狀況欠佳，要求該名店主幫手送貨到新蒲崗一個工廠大廈單位。

當受害人與疑犯到達大廈時，疑犯突然從後搶去受害人背囊。受害人嘗試掙扎，但被疑犯隨手拎起一塊2.5米長的電箱蓋作出指嚇，並要求受害人將其背囊交出。該名受害人在受驚之下，被搶走裝有8,000元現金、銀行卡及其他身份證明文件的背囊。疑犯得手後，隨即經後樓梯到附近路面，乘坐的士逃離現場。案件中，受害人左邊肩膊及左邊膝頭受傷，已即時送院治理及經已出院。