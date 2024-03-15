假兒子呃5萬保釋金 八旬婆婆與警引蛇出洞 智擒騙徒

現年84歲的李仲美，曾數度收到冒認她兒子的騙徒來電，但她不但無受騙，反而和警方合作，成功將騙徒繩之以法。而有長期病患的鄭奇強，在西鐵站發現有女士被打荷包，眼見該名女士孤立無援，剛出院不久的他仍即上前協助追犯。兩人見義勇為榮獲「2023年好市民獎」，李仲美更是今年最年長的獲獎者。

文︰朱慧恩 電話騙案時有發生，機警的李婆婆不但智破騙徒，更配合警方行動，成功拘捕騙徒。李婆婆憶述，2022年11月接到騙徒來電，對方聲稱是她的兒子，並已更改了電話號碼。數日後他再度來電，訛稱因「與女人開房」被拘留在沙頭角警署，因不欲留案底，希望以5萬元保釋金「疏通」。婆婆早已憑聲音辨識到對方並非她的兒子。

心水清的李婆婆立即報警，並於同日下午配合九龍城分區特譴隊行動，與騙徒見面假裝交款，當疑犯現身取款時，埋伏在附近探員即上前拘捕。李婆婆表示，現時騙案很多，知道很多長者被騙去畢生積蓄「真係好陰功」，故希望與警方合作，一起撲滅罪行。 長期病患者勇擒小偷 現年58歲的鄭奇強，有長期病需食薄血藥，亦有腦癇症。去年6月，他在屯門港鐵站目睹兩男女爭執，當時人來人往卻無人理會。鄭奇強得悉該女士發現銀包被盜，與懷疑扒手男子爭持後，便一手先扯住小偷的背包，一手拿起電話報警。惟10秒後小偷拔腿就跑，當時出院僅半個月的鄭奇強立即追捕對方，「由上層追到下層」，由於氣力不繼，他大聲叫喊，希望喚起途人注意，協力追賊。最後小偷走近港鐵站閘口時，疑「衝閘」時跌倒，隨後有途人加入將他制服，再交警察處理。