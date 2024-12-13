假冒官員騙案首10月874宗 騙徒新手法猖獗 單月91大學生中招 港漂生被呃50萬再遭誘騙赴泰 父母險失千萬

假冒官員騙案不但未有停止，騙徒更是奇招百出。本港今年首10個月錄得逾3.6萬宗騙案，總損失達70億元。其中，假冒官員騙案佔874宗，損失金額達14.2億元，最大單一損失達2.6億元。警方發現，假冒官員騙案出現新手法，騙徒會要求受騙學生拍裸照或影片，甚至要求他們遠赴他國，中斷與家人聯絡，從而勒索受害人的家長，騙取更多金錢。 商罪科反詐騙協調中心警司李蔚詩表示，今年首10個月錄得36,405宗騙案，較去年同期增加7%，總損失逾70億元。其中假冒官員騙案有874宗，較去年同期上升12%，損失金額達14.2億元，增幅超過一倍。她續指，今年7月至9月，每月平均有24名大學生墮入假冒官員騙案陷阱；惟今年10月，受騙大學生有91人，其中73人為內地來港學生，涉及大學生受害者的最大單一損失為570萬元。 李蔚詩表示，留意到騙徒有新的行騙手法，部分騙徒不單要求同學繳交保證金，更以查看紋身是否相符，或檢查是否有監聽器為由，要求受害人拍攝裸照或影片。 最近一宗案件，騙徒更要求受害人遠赴泰國，與家人中斷聯絡，從而勒索其父母。

先騙50萬保證金 再要求赴泰國 來自雲南昆明的K小姐，現年22歲，今年8月來港就讀碩士。11月15日，她接到自稱入境處職員和內地公安的電話，指其電話卡和銀行戶口在內地涉及洗黑錢活動，需要限制她出境，又要凍結她的銀行帳戶作調查。 為了讓K小姐沒有足夠的時間思考和了解事件，騙徒命令K小姐與他們進行了長達8小時的視像通話。她表示，由於看到騙徒身穿公安制服，又有相關的證件，便以為對方是真公安。隨後，騙徒要求K小姐購買新的電話和電話卡作聯絡之用；並要求K小姐每日開啟視頻，又要作報告，證明自己沒有潛逃。 11月25日，K小姐按照騙徒指示，獨自乘坐高鐵到廣州，並在11月27日將現金50萬人民幣交給騙徒作為保證金，好讓自己的「洗黑錢」案件能優先處理。當K小姐返港後，騙徒聲稱犯罪集團已得知K小姐住址，為保安全，著她帶著新手機前往泰國「避避」，期間又禁止她與外界聯絡。 12月6日，K小姐抵達泰國曼谷，期間更換過兩次酒店，但未有與騙徒見面，但須時刻向他們報告。騙徒同日致電K小姐的父母，訛稱女兒被綁架，要求付1,000萬贖金。父母起疑心並報警求助。經過警方連番追查，最終掌握K小姐的實際位置，並聯絡國際刑警知會泰國警方，最終12月7日在曼谷一間酒店成功救回K小姐。

K小姐被騙過程