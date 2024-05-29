假冒客服4月錄207宗 按月增八成 70歲保險經紀痛失416萬

近來假冒客服的騙案有上升趨勢。警方今年4月共錄得207宗相關騙案，較3月上升近八成，首4月總損失金額逾1.5億元；其中最大的單一損失高達416萬。騙徒會假扮購網或短視頻平台客服，以不取消服務或訂單便會扣費，甚至以凍結戶口為藉口，誘騙受害人轉帳至指定戶口。警方表示，騙徒會利用心理戰術，如要求對方短時間完成指令，令對方沒有思考的空間；又會威嚇受害人跟隨指示，否則會承受後果。
根據警方數字，由今年1月至本月15日，假冒客服的騙案共錄得583宗，其中4月佔207宗，較3月的116宗上升近八成，為今年最高。4月總損失金額達6,000萬元，較3月上升六成；而5月份的總損失近3,300萬元。今年首5月的總損失達1.9億元。
商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察尹佩儀表示，至今已錄得多宗假冒網上購物平台如淘寶、天貓等騙案；自5月起亦開始錄得假冒抖音、TikTok等短視頻平台客服，以及假冒微信、支付寶等支付平台客服的騙案。警方最新又發現，有騙徒假冒電訊商客服，以類似的手法行騙。
她指，騙徒會假扮客服，訛稱受害人開通了VIP會員收費服務，將扣取費用。騙徒隨後會恐嚇受害人，如不即時到指定銀行或地點取消服務，就會被扣費。由於受害人多在假日接到電騙，無法親身到銀行核實，騙徒便提議可轉介受害人到他們的銀行，透過電話或網上處理。騙徒會要求提供名下的銀行戶口和信用卡資料。
隨後騙徒會將電話轉駁至另一假冒的銀行客服，騙徒會聲稱受害人的戶口被凍結或涉可疑交易，再指示受害人把存款轉帳至指定戶口，作為保證金以解鎖戶口，或證明受害人是戶口持有人。此外，騙徒又會指導受害人開設新的網上銀行戶口，並套取戶口控制權。接著，騙徒會指示受害人把戶口的存款轉帳至該網上銀行戶口，再提走所有款項。
騙徒長時間視像通話疲勞轟炸
馬先生(化名)不幸被騙去44萬元。他憶述，當日接到騙徒電話，聲稱他申請了淘寶VIP會籍並要繳費。馬先生欲取消，騙徒便聲稱如要取消須親身到位於中銀大廈的「經濟網絡調解中心」辦理手續，並要求他在一小時內到達。馬先生最終未有前往，騙徒便轉介了馬先生予由另一騙徒所扮的銀行職員協助處理。
馬先生其後接到一個視像電話，對方自稱是銀行職員，要求他提供銀行戶口及信用卡資料核對身份。其後騙徒聲稱馬先生的資料不齊全，帳戶會被封鎖，隨後要求他在手機開設虛擬銀行帳戶，並把所有資金轉入該帳戶；後來更要求他將所有資金轉至另一個由騙徒提供的銀行戶口進行解鎖，並承諾稍後會全數退回。馬先生憶述，當時他由下午4時至晚上11時一直與騙徒視像通話，依照其指示開戶及轉帳，「個人開始接近精神崩潰。」直至銀行向他發出交易紀錄通知，才驚覺存款已被騙徒轉走。
類似的騙案中損失最大的一宗達416萬元，受害者是任職保險經紀的70歲本地女士，被騙徒以類似的手法騙去存款及信用卡透支。
尹佩儀表示，受害者五成為40至60歲人士，近兩成為退休人士。她提醒，正常的客服不會指示客戶以官方平台付款系統以外的方法付款或退款等，亦不會協助客戶轉駁至銀行客服，更不會要求提供銀行資料。如收到可疑來電，應透過機構或商戶的官網，甚至親自前往上址核實對方身份。淘寶提醒客戶，官方客服只會用3個號碼聯絡香港客戶，包括+852 25718031、+852 25718089及+852 30183610。