假冒客服4月錄207宗 按月增八成 70歲保險經紀痛失416萬

近來假冒客服的騙案有上升趨勢。警方今年4月共錄得207宗相關騙案，較3月上升近八成，首4月總損失金額逾1.5億元；其中最大的單一損失高達416萬。騙徒會假扮購網或短視頻平台客服，以不取消服務或訂單便會扣費，甚至以凍結戶口為藉口，誘騙受害人轉帳至指定戶口。警方表示，騙徒會利用心理戰術，如要求對方短時間完成指令，令對方沒有思考的空間；又會威嚇受害人跟隨指示，否則會承受後果。

根據警方數字，由今年1月至本月15日，假冒客服的騙案共錄得583宗，其中4月佔207宗，較3月的116宗上升近八成，為今年最高。4月總損失金額達6,000萬元，較3月上升六成；而5月份的總損失近3,300萬元。今年首5月的總損失達1.9億元。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察尹佩儀表示，至今已錄得多宗假冒網上購物平台如淘寶、天貓等騙案；自5月起亦開始錄得假冒抖音、TikTok等短視頻平台客服，以及假冒微信、支付寶等支付平台客服的騙案。警方最新又發現，有騙徒假冒電訊商客服，以類似的手法行騙。

她指，騙徒會假扮客服，訛稱受害人開通了VIP會員收費服務，將扣取費用。騙徒隨後會恐嚇受害人，如不即時到指定銀行或地點取消服務，就會被扣費。由於受害人多在假日接到電騙，無法親身到銀行核實，騙徒便提議可轉介受害人到他們的銀行，透過電話或網上處理。騙徒會要求提供名下的銀行戶口和信用卡資料。

隨後騙徒會將電話轉駁至另一假冒的銀行客服，騙徒會聲稱受害人的戶口被凍結或涉可疑交易，再指示受害人把存款轉帳至指定戶口，作為保證金以解鎖戶口，或證明受害人是戶口持有人。此外，騙徒又會指導受害人開設新的網上銀行戶口，並套取戶口控制權。接著，騙徒會指示受害人把戶口的存款轉帳至該網上銀行戶口，再提走所有款項。