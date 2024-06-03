假律師團隊 偵探社廣告湧現 訛稱追騙款 墮二次詐騙陷阱 七旬長者共失630萬

近日社交媒體出現大量假冒專業人員的廣告，聲稱可協助追討被騙的款項，受害人若透過這些廣告的專業人士求助會遭二次詐騙。警方指，截至目前共錄得6宗相關騙案，最大單一損失逾600萬元。當受害人接觸騙徒後，會被轉介至在線諮詢，當取得受害人信任後，繼而收取所謂的服務費，騙取金錢；有騙徒甚至訛稱可幫對方賺回騙款損失，誘騙對方進入虛假賭博網站，受害人最後發覺未能提取贏來的款項，始知受騙。 警方網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青稱，今年首季錄得7,596宗科技罪案，按年升3.2%，數字保持平穩。惟網上投資騙案錄得五成半的升幅，牽涉較大金額，故今年首季的損失金額較去年同期增逾一倍，達16.2億元。他續指，去年下半年起，發現在社交平台上湧現大量涉及二次詐騙手法的廣告。

騙徒會偽冒不同身份的專業人士，如律師團隊及偵探社等，在搜尋器或社交網站投放廣告，聲稱可以協助曾墮騙案的受害人追討損失。騙徒會從一些真實或官方網站盜取照片，再配以專業術語，增加可信性。

最初贏錢 後發覺未能提取 受害人陳先生(化名)去年7月墮入網上刷單騙案，損失60萬元；隨後他在社交平台見到假冒專業團隊廣告，信以為真，再損失逾21萬元。陳先生憶述，當時該假廣告聲稱是專業IT人士，可透過IT技術在網上追討損失，陳先生遂聯絡對方。騙徒其後向陳先生介紹了一名「IT人士」，「IT人」向他推薦了金沙博彩網站，又稱陳先生的騙款全在該博彩公司，可透過特定軟件，以博彩方式贏回騙款。