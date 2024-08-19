假微信客服 兩個月激增錄近1400宗 五旬社工失450萬

繼早前假冒淘寶客服橫行，騙徒近日又再出招，假冒微信及中國移動客服行騙。詐騙手法舊酒新瓶，同樣聲稱市民訂購產品，借扣費為由，引誘市民轉帳。警方數字顯示，今年首7個月共錄得逾2,700宗「假冒客服」騙案，單是假冒微信客服便佔逾半，該類騙案在6月及7月激增。單一損失金額最大的一宗達450萬元。

商業罪案調查科高級警司曾雅詩稱，今年首6個月錄得19,897宗詐騙案，較去年同期上升6.2%；當中約六成涉網上騙案。就假冒客服騙案方面，今年首7個月共錄得2,716宗，損失達5.8億港元。其中，7月單月共錄得1,111宗騙案，損失達2億元，假冒微信客服佔794宗，連同6月兩月共有近1,400宗。

商業罪案調查科警司李蔚詩表示，今年首5個月，騙徒以假冒淘寶客服為主；至6月及7月，騙徒開始轉換身份，假扮微信及中國移動客服行騙。她表示，騙徒的手法萬變不離其宗，他們以短訊、視像或電話聯絡市民，聲稱對方訂購了公司的產品或服務，若不取消，便會扣取費用。當市民要求取消服務時，騙徒便要求對方提供銀行資料，轉帳核實帳戶詳情，並繳交保證金。

受害者以年輕人佔多數

李蔚詩續指，根據警方數據分析，發現假冒客服的受害者以年輕人佔多數，其中18至29歲市民佔22%；其次為40至49歲市民，佔19%。她表示，由於像淘寶一類的服務，較多年輕人使用，故受害人多為年輕人。而單一最大損失金額為450萬元，該名51歲社工收到假微信客服來電，要求提交保證金，作為取消百萬保障計劃，最終始覺受騙。