假微信客服 兩個月激增錄近1400宗 五旬社工失450萬

繼早前假冒淘寶客服橫行，騙徒近日又再出招，假冒微信及中國移動客服行騙。詐騙手法舊酒新瓶，同樣聲稱市民訂購產品，借扣費為由，引誘市民轉帳。警方數字顯示，今年首7個月共錄得逾2,700宗「假冒客服」騙案，單是假冒微信客服便佔逾半，該類騙案在6月及7月激增。單一損失金額最大的一宗達450萬元。
商業罪案調查科高級警司曾雅詩稱，今年首6個月錄得19,897宗詐騙案，較去年同期上升6.2%；當中約六成涉網上騙案。就假冒客服騙案方面，今年首7個月共錄得2,716宗，損失達5.8億港元。其中，7月單月共錄得1,111宗騙案，損失達2億元，假冒微信客服佔794宗，連同6月兩月共有近1,400宗。
商業罪案調查科警司李蔚詩表示，今年首5個月，騙徒以假冒淘寶客服為主；至6月及7月，騙徒開始轉換身份，假扮微信及中國移動客服行騙。她表示，騙徒的手法萬變不離其宗，他們以短訊、視像或電話聯絡市民，聲稱對方訂購了公司的產品或服務，若不取消，便會扣取費用。當市民要求取消服務時，騙徒便要求對方提供銀行資料，轉帳核實帳戶詳情，並繳交保證金。
受害者以年輕人佔多數
李蔚詩續指，根據警方數據分析，發現假冒客服的受害者以年輕人佔多數，其中18至29歲市民佔22%；其次為40至49歲市民，佔19%。她表示，由於像淘寶一類的服務，較多年輕人使用，故受害人多為年輕人。而單一最大損失金額為450萬元，該名51歲社工收到假微信客服來電，要求提交保證金，作為取消百萬保障計劃，最終始覺受騙。
騙徒要求開設虛擬帳戶貸款
另一名市民A先生，今年7月不幸遇上假微信客服，最終損失數十萬。現年50歲、從事文職工作的A先生憶述，當日他在家工作期間，收到操普通話的騙徒假冒微信客服的電話，聲稱他透過微信投保，需繳交7萬元保費；若當天不立刻取消，便會立刻扣費。A先生表示，因他稍早時曾將銀行卡綁定微信支付，故以為該保險與此相關，便信以為真。
A先生憶述，騙徒以證明他的身份及該帳戶由A先生操作為由，要求A先生轉帳至指定的銀行帳戶，作為保證金。騙徒同時要求A先生分享手機螢幕，以便對方指示轉帳保證金流程。
及後騙徒要求A先生開設一個虛擬銀行帳戶，訛稱保證金會退還至該帳戶。當A先生完成帳戶開設後，騙徒要求他向該虛擬銀行申請貸款，再將貸款存至指定戶口，A先生當刻才驚覺受騙。A先生表示，由於當時騙徒曾出示中銀職員證，又形容整個溝通過程「好正式」；加上當時十分心急，故情急之下把數十萬轉給騙徒，幸而警方成功攔截部分款項。
警方提醒，若對方自稱某公司職員，市民必須透過官方途徑求證；任何公司職員均不會要求市民轉帳。
假冒官員損失金額倍增
此外，就假冒官員騙案方面，今年首6個月共錄得481宗相關騙案，損失達10億港元；其中內地生佔96宗，損失達8,800萬，較去年同期增加一倍。為向市民宣傳防騙信息，警方將在8月中至9月底舉辦「防騙月」。除了推出3節全新的宣傳片外，亦會安排「逃出騙洞」主題雪糕車全港遊走，市民只要完成簡單任務，就可免費換領雪糕。