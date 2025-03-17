假扮校長公司高層助墊支實呃錢拘6人 大廈管理員失13萬

上司或同事來電稱發生意外需應急錢，一般人均會施予援手；有騙徒看準職場沉默是金的法則，伺機下手。警方搗破一個電話詐騙集團，涉招聘一些非華裔人士開設傀儡戶口及登記電話卡，並以假扮校長、教職員或管理公司高層等，致電到學校或公司騙財，當中有大廈管理員疑被假高層騙取13萬元，亦有多名校工被假校長呃錢。6人被捕至少涉12宗騙案，總金額逾52萬元。
被捕3男3女(23至44歲)，包括3名外傭、2名本地男子及1名非華裔男子，其中3人為傀儡戶口持有人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等罪。
致電校務處再要求校工轉帳增可信
12宗案件，受害人損失5,000至13萬元不等，當中4宗涉及假冒校長及教職員，騙徒打電話到校務處，再要求校工轉錢，校工不虞有詐按指示轉帳，直至聯絡真校長或教職員始知受騙。其餘受害人包括客服、文員、大廈保安員。當中有大廈管理員損失13萬元，遭假扮管理公司高層的騙徒蒙騙。
商業罪案調查科訛騙組高級督察陸鴻基昨交代案情指，涉案詐騙集團由去年11月起運作，招聘非華裔人士開設戶口及登記電話卡，以電話卡聯絡受害人，訛稱是對方的同事，因意外或其他藉口急需現金周轉，誘使他們將款項存入指定銀行戶口；集團隨即安排其他人在短時間內把騙款提走。警方呼籲市民如接聲稱熟人要求轉帳的可疑來電，轉款前應仔細核實對方身份。
另外，警務處行動處處長陳東稱，去年接44,480宗詐騙案，按年增近一成二。騙徒假冒官員、客服、交友及虛假購物等，甚至用人工智能技術偽造影像及聲音行騙；指騙徒手法層出不窮，提醒任何人均可能成為騙徒目標。
警方已推出防騙易熱線、應用程式及可疑帳號警示等措施，期望能提高市民防騙意識；昨亦舉行「港島總區提子防騙海陸空嘉年華」暨「提子公園」開幕禮。「提子公園」位於毗鄰灣仔警察總部及港鐵金鐘站的夏慤花園，展出26組不同大小及造型的防騙吉祥物「提子」藝術裝置展品。