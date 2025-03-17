假扮校長公司高層助墊支實呃錢拘6人 大廈管理員失13萬

上司或同事來電稱發生意外需應急錢，一般人均會施予援手；有騙徒看準職場沉默是金的法則，伺機下手。警方搗破一個電話詐騙集團，涉招聘一些非華裔人士開設傀儡戶口及登記電話卡，並以假扮校長、教職員或管理公司高層等，致電到學校或公司騙財，當中有大廈管理員疑被假高層騙取13萬元，亦有多名校工被假校長呃錢。6人被捕至少涉12宗騙案，總金額逾52萬元。

被捕3男3女(23至44歲)，包括3名外傭、2名本地男子及1名非華裔男子，其中3人為傀儡戶口持有人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等罪。