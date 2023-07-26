假文件助外傭申請留港簽證 入境處拘兩菲裔骨幹成員

入境處搗破一個專門協助外傭以假合約申請簽證留港的不法集團，連日來已有50人落網，昨再拘捕兩名相信為骨幹成員的菲律賓裔男子。不法集團涉向每人收取2萬至4萬元報酬，製作虛假僱傭合約，協助外傭以假文件申請留港簽證。入境處估計集團運作半年，收益超過120萬元。

兩名菲律賓裔男子，疑為集團骨幹成員昨被布黑布蒙頭帶走，包括1名60餘歲香港居民，以及1名約40歲持俗稱行街紙(入境處擔保書)的人士。集團成員以一個住宅單位作掩飾，入境處在單位內搜獲大量懷疑虛假文書，包括涉案虛假外傭合約、銀行月結單和水費單等。

入境處指，經過半年部署，鎖定疑犯身份，除兩名菲裔漢，截至昨日已拘捕逾50人，主要涉案家傭，來自菲律賓、印尼、印度等地，估計最少逾10人透過相關假文件而取得簽證。有案中傭工在轉僱主期間，涉用假僱傭合約訛稱續獲聘續騙取留港工作，亦有部分傭工用他人身份證到不同地方打工，所獲薪酬部分交予香港身份證持有人，有關金錢轉移行為涉及洗黑錢。

入境處高級入境事務主任(反偷渡情報局)蘇美珊表示，部分被捕人已被檢控，其餘亦將會落案起訴，包括從事黑工、作虛假陳述、串謀詐騙、非法轉移和使用他人身份證等罪。行動仍在繼續，不排除更多人被捕。入境處強調以欺騙手段取得的簽證是無效的。

根據現行法例，任何人士如製造、使用或管有虛假文書或虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為入獄14年。另外，任何人士向入境處職員作出虛假申述亦屬違法，違例者會被檢控，一經定罪，最高罰款為15萬元及監禁14年。