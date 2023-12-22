假日好去處｜330 goodie心澄好物店X領展可持續未來館 從復元邁向身心靈健康

回顧2023年，辛苦了一整年，是時候讓自己身心放鬆一下，以最佳的狀態迎接2024年！新生精神康復會（新生會）獲領展邀請及贊助，由即日起至2024年5月31日，於領展可持續未來館開設「心澄好物店」，店內提供各款回應不同心情的「好物」，鼓勵大家時刻關注自己的身心狀態和變化，養成關注身心靈（330）健康的習慣。

推廣身心靈健康 療癒心情好去處

為了向大眾宣揚可持續發展的概念，領展於旗下的樂富廣場開設佔地約6,800呎的領展可持續未來館，向市民展示如何在日常生活中實踐可持續發展。自開館以來，定期聯同各機構在展館舉辦不同主題工作坊，實行寓學習於娛樂，以輕鬆互動的方式引領社會共建更可持續的未來。

展館最新以「不同人‧一同行」為主題，推動社會共融，並邀請及贊助新生會進駐館內，一同推廣社會共融。新生精神康復會專業服務總經理黃嘉卿女士表示，心澄好物店是首間將身心靈健康（330）融入日常生活的嶄新概念店，店內集結了零售、展覽、身心靈健康評估、書寫心情及週末工作坊，為忙碌的都市人提供一個假日療癒心情的好去處。