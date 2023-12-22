假日好去處｜330 goodie心澄好物店X領展可持續未來館 從復元邁向身心靈健康

回顧2023年，辛苦了一整年，是時候讓自己身心放鬆一下，以最佳的狀態迎接2024年！新生精神康復會（新生會）獲領展邀請及贊助，由即日起至2024年5月31日，於領展可持續未來館開設「心澄好物店」，店內提供各款回應不同心情的「好物」，鼓勵大家時刻關注自己的身心狀態和變化，養成關注身心靈（330）健康的習慣。
推廣身心靈健康 療癒心情好去處
為了向大眾宣揚可持續發展的概念，領展於旗下的樂富廣場開設佔地約6,800呎的領展可持續未來館，向市民展示如何在日常生活中實踐可持續發展。自開館以來，定期聯同各機構在展館舉辦不同主題工作坊，實行寓學習於娛樂，以輕鬆互動的方式引領社會共建更可持續的未來。
展館最新以「不同人‧一同行」為主題，推動社會共融，並邀請及贊助新生會進駐館內，一同推廣社會共融。新生精神康復會專業服務總經理黃嘉卿女士表示，心澄好物店是首間將身心靈健康（330）融入日常生活的嶄新概念店，店內集結了零售、展覽、身心靈健康評估、書寫心情及週末工作坊，為忙碌的都市人提供一個假日療癒心情的好去處。
「鬆．活．悅．靜」4大主題 建構多元共融友善空間
店內以4種身心狀態為主題，分別是︰鬆、活、悅及靜，並推出相應主題的好物包，好物包內有多項由新生會精神復元人士製作的產品，產品涵蓋「衣」、「食」、「住」、「行」， 所有收益扣除成本將為復元人士提供職業康復服務訓練。
此外，店內邀請了復元人士作店員，不但能夠鼓勵大眾增加對復元人士的理解，進一步肯定他們的才能，同時藉此機會為他們創造訓練和就業機會，令他們融入社會。熹林是心澄好物店店員之一，亦是精神復元人士，在店內主要負責收銀、整理貨物以及解答客人的問題等，起初她在庇護工場訓練時，性格較為靦腆，也不會主動與他人交流。經姑娘介紹後，她開始在新生會旗下的大圍Fresh330訓練，期間不但擴闊了社交圈子，亦大大提升了溝通能力，信心大增。熹林分享自己在心澄好物店工作的感受時提及：「在新生會學了很多技巧，我可以將學到的技能應用於現在的工作裡，令我感到很快樂，現在的我比以前更自信。」
《330 健康指數》實用評估 時刻關注身心靈健康
為了推廣整全身心靈（330）健康訊息，大家可於店內完成330健康評估指數問卷，更深入了解自己的身心狀態，並在有需要時尋求進一步專業評估及協助。完成問卷調查後，更可以到店內特設的扭蛋機，「扭」出「330 小貼士」及獲贈紀念品一份，為自己的心靈健康加油。
特設5款明信片 為親朋好友送上愛意
如果想為朋友或家人的心靈健康送上一點心意，店內設有5款明信片，大家可以寫下鼓勵的說話以表達愛與關懷，並由店員代為寄出。「心澄好物店」開店期間會於每月的第30 日定為「送愛日」，將愛傳遞開去。
心澄好物店
地址：九龍樂富廣場A區3樓 領展可持續未來館
開放日期︰2023年11月25日至2024年5月31日
開放時間︰星期一至日 上午11時至晚上7時30分（最後入場時間晚上7時）