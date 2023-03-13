假結婚｜涉收1.5萬與內地女假結婚　27歲男被判監禁12個月

入境處指，一名27歲香港居民被控一項串謀詐騙及一項串謀以欺騙手段取得服務的罪名，並在警誡下承認有關行為，以收取1.5萬港元為報酬，3月10日於沙田裁判法院承認有關控罪，兩項控罪各被判監禁12個月，同期執行。

涉收1.5萬與內地女假結婚

案情指，27歲男被告於2019年11月時，與一名內地孕婦在內地結婚，其後該內地孕婦以「單非」孕婦身分，成功從一間私家醫院取得在香港分娩的「預約分娩服務確認書」。

其後該名內地孕婦於2020年6月試圖入境香港產子時，入境處就其來港目的，向她及被告作進一步詢問，當時入境處對該人士的婚姻真確性存疑，遂拒絕該名內地孕婦入境，並展開調查，該名內地孕婦最終未能入境香港產子。

在調查期間，被告承認收取港幣1.5萬元為報酬，與該名內地孕婦「假結婚」，從而協助該名內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」在港分娩。