假醫生紙稱末期病提早領MPF 16人被捕 涉款400萬元

市民想提早提取強積金(MPF)需要在特定情況下提出申請，包括年滿60歲提早退休、永久離開香港、罹患末期疾病、完全喪失行為能力，或小額結餘(不超過5,000元且符合其他條件)。警方早前接獲一間「強積金受託人公司」轉介，指有強積金供款人涉嫌提交虛假醫生證明，聲稱自己「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，從而提早提取強積金供款。

觀塘警區刑事總督察鄧子軒指，觀塘警區周一至周三展開拘捕行動，一共拘捕10男6女，年齡介乎31至56歲，報稱為廚師、售貨員、保安員等，涉及的強積金供款額超過400萬元。