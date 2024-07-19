做義工致對中醫感興趣奠人生方向 港大生盼行醫幫更多人

常言「助人為快樂之本」，助人方式亦有不同方式。港大生郭家寶(JoJo)在一次義工活動發現中醫能幫助病人，不止令她選擇完成中大4年公共衛生課程後，再修讀6年中醫課程，更讓她以義診方式做義務工作，盼透過課堂知識舒緩他人的病痛，並希望日後憑醫術幫助更多人。

JoJo擁有4年義務工作經驗，她表示，在中大二年級時參與了一次義工服務，讓她體驗到中醫的威力—「有位婆婆膊頭成日痛，用咗個儀器按壓(穴位)就無咁痛」，這次經驗令她想學習中醫。在完成課程後，再報讀港大中醫課程。她同時是義工組織「義醫同行」的青年義工幹事，團隊除提供義務醫療、心理輔導服務外，亦會提供手作活動予有需要的人。她積極參與義務工作去年獲香港義工獎「傑出青年義工獎」，JoJo認為，如有人想投身義務工作，可從喜好著手，便能做得開心又可助人。