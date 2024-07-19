做義工致對中醫感興趣奠人生方向 港大生盼行醫幫更多人

常言「助人為快樂之本」，助人方式亦有不同方式。港大生郭家寶(JoJo)在一次義工活動發現中醫能幫助病人，不止令她選擇完成中大4年公共衛生課程後，再修讀6年中醫課程，更讓她以義診方式做義務工作，盼透過課堂知識舒緩他人的病痛，並希望日後憑醫術幫助更多人。
JoJo擁有4年義務工作經驗，她表示，在中大二年級時參與了一次義工服務，讓她體驗到中醫的威力—「有位婆婆膊頭成日痛，用咗個儀器按壓(穴位)就無咁痛」，這次經驗令她想學習中醫。在完成課程後，再報讀港大中醫課程。她同時是義工組織「義醫同行」的青年義工幹事，團隊除提供義務醫療、心理輔導服務外，亦會提供手作活動予有需要的人。她積極參與義務工作去年獲香港義工獎「傑出青年義工獎」，JoJo認為，如有人想投身義務工作，可從喜好著手，便能做得開心又可助人。
另一位青年義工謝家寶從小四起開始參與義工服務，至今已參與了7年，「最高峰試過7日都做服務」，一次派飯的活動令他印象深刻。家寶憶述，有長者疑因臨時出現沒有持籌「(但)有幾位排咗好耐但無飯盒」，為免令長者失望，他與朋友於便利店自費購買食物贈予長者，對方的道謝令他有滿足感。新升讀中五的家寶認同義務工作應和學業取得平衡，但亦不須放棄做義務工作，「我唔當(義務工作)係額外嘅嘢，而係學習同識人嘅機會」。
調查：過半受訪者曾參與義工
義務工作發展局委託恒生大學做「2024香港義務工作調查」上月訪問逾770人，結果顯示54.2%人在過去3年曾參與有組織的義務工作，以此推算，每兩名港人中有一人過去3年做過義工；以人口、工資中位數、義工參與率和時數估算，港人去年當義工時數為1.58億小時，較09年同類調查的8千7百萬小時高。調查亦發現，若幸福感滿分為5分，曾做義工的受訪者自我幸福感達3.51分，較無做的高近三成。義務工作發展局主席彭韻僖稱，結果反映港人熱心助人，行善不遺餘力。該局今年調查首度計算「香港義務工作指標」，並會持續地追蹤義務工作在港發展，檢視義工的參與度和義務工作的趨勢。