做足準備｜小包團衝出香港變數多 業界料郵輪公海遊遙遙無期

嚴格防疫措施令旅遊冰封2年多，隨港府將返港檢疫期降至7天，加上多國逐步放寬入境限制，被困兩年的港人靜極思動。旅行社縱橫遊亦乘機推出小包團，但常務董事袁振寧(圓圖)亦提醒，疫情中變數大，消費者應緊密留意目的地入境條款，檢測要選認可機構，而若行程中遇返港航班熔斷，打算提早離團乘機返港，旅議會有機制保障。至於郵輪遊，東瀛遊執行董事禤國全認為「公海遊」條款太辣，未必很快有新一家船公司來港。

縱橫遊6個小包團旅遊目的地包括泰國、日本及歐洲，價錢約1.3萬元至5.3萬元，包往返香港飛機、當地住宿景點行程。袁振寧提醒，除旅行社會提醒各地入境條款，消費者仍須留神及有心理準備，形容「今日見的條款聽日會變」；若當地要求入境須有核酸檢測陰性證明，要留意認可的機構名單。

他以港人熱門旅遊地日本為例，指當地認可本港醫務所及醫院名單只有十多間，香港部分知名的私家醫院所做測檢也未必承認；返港前取檢測報告，也要留意並非「求其一間」當地醫院都可以，以免登機時始知卜遭拒，而改乘「下班機」返港，可能是7日之後；另外，接種疫苗要求也須為3針復必泰，打科興到埗仍有3日隔離限制。至於旅遊保險，他更提到目前不少旅遊保險醫療條款仍承保新冠肺炎作為一種疾病，消費者若擔心賠償額不足，建議可多買一份，疊加保障。

至於行程期間，返港航班因熔斷機制停飛，旅客打算提早結束行程並安排從其他航線返港，袁振寧指旅議會有相關機制，迫不得已原因下可退回未使用團費。另外，消費者仍要留意，現行回港要接受7日隔離，須入住社區隔離酒店，袁振寧指除機票難求，檢疫酒店也難預約，市民除自己要留意，他稱在小包團機票及當地住宿處理好、成行後，會尋求相熟合作夥伴預留房間。

相對小包團到外地吸一口當地空氣，郵輪公海遊一度成為體驗外遊感覺但較易成行，不過早前兩家在港經營的郵輪公司一撤港一清盤，禤國全認為公海遊條款太嚴苛，要求一半客量，又兩次停業21日，坦言「大家都係想搵嘢做下」，但這樣成本很高，船員過千人，相信不會輕易有第三間加入。對於外遊復甦，他認為阻力仍在本港隔離及熔斷政策，直言令生意「清零」，僅冀放寬「限聚令」後可重賣晚餐Staycation套票幫補生意。