停接旅團｜香港快運：旅客出行方式有變 重整資源可釋更多機位

廉航香港快運近日傳出11月起不再做旅行團生意，香港快運行政總裁毛潔瓊今日(17日)表示，基於旅客出行方式變化，作出了重新調配資源的決定，是次調整雖有三家旅行社受影響，但卻釋放出更多機位，未來可以投放在與其他代理的小團產品合作及推出更多面向公眾的機票優惠。

二人、四人同行更受歡迎

毛潔瓊指，香港快運作為本地唯一的低成本航空公司，業務主要來自散客，並直接透過航空公司的網站預訂。今年1至9月，系列團業務僅佔總座位銷售量的百分之二。數據顯示，系列團的實際成行率低於一半，相反二人同行以及四人同行的小團產品更受歡迎。

將推更多公眾機票優惠

基於旅客出行方式的變化，香港快運作出了重新調配資源的決定，公司與本地超過300家旅行社及代理保持合作關係，是次調整雖有三家旅行社受影響，但卻釋放出更多機位，可以投放在與其他代理的小團產品合作及推出更多面向公眾的機票優惠，未來會繼續與業界合作，開發不同產品滿足乘客的出行需求。

航班數量恢復至疫前水平

香港快運又指於疫情後一直積極重建航班運力，今年4月起航班數量已恢復至疫情前水平。今年迄今為止，香港快運已接載超過310萬名乘客，當中近70%為由香港出發的本地市民。未來航班數量將進一步增長，預計到今年年底達至疫情前的1.3倍，以進一步鞏固香港作为國際航空樞紐的地位，並繼續為香港市民提供價廉物美的航班服務。