停車場斬人案｜葵芳邨男子遭兩刀手伏擊斬手 負傷跑50米外粥舖求救

葵涌發生斬人事件，一對情侶遭刀手伏擊，原因不明，稍後懷疑涉事七人車遭放火毀屍滅迹！昨日（1日）晚上11時許，該對情侶同姓黃，33歲男子與其28歲女朋友 ，於葵芳邨一號停車場地下泊車，落車後，一輛黑色七人車突然駛至，兩名男子手持利刀衝落車，揮刀斬向男子，男子閃避不及，右前臂中刀，有一道約7厘米長傷口，血流如注，刀手得手後跳回七人車逃去無蹤。男子負傷跑到50米外一間食肆向職員求救，他手及小腿受傷，由救護員替他包紮後，清醒送往瑪嘉烈醫院治理。同行女友並無受傷，在場協助警方調查。案件交由葵青警區刑事調查隊跟進，警方將案件列作傷人案跟進，暫未有人被捕。

疑心急斬人撞甩車門

警方指，兩名刀手是一名約1.7米高的本地男子及一名約1.8米高的非華裔男子，二人案發時身穿深色衣物及各自攜有一把牛肉刀。據指，刀手疑心急落車行兇，當七人車駛至停車場轉彎位時，突然開門，車門正好撞路中石壆，登時飛脫掉在地面，部份零件亦散落一地。警方封鎖現場，翻看現場閉路電視，掌握涉事車輛的車牌號碼，追緝涉案的黑色七人車下落。

凌晨有「甩門七人車」遭焚毀

及後至今日凌晨約5時，一輛七人車在荃灣城門道近城門水塘燒烤場附近突然起火，消防表報趕至將火救熄，七人車付諸一炬，燒剩鐵架。消防認為火警有可疑，轉交警方跟進，警方發現七人車左邊乘客位車門不翼而飛，不排除與昨晚（1日）葵芳邨斬人案有關，案件改列「縱火」處理。