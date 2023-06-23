健兒無懼炎熱落力爭勝 端午節多區復辦龍舟賽

全港多區昨日端午節都有龍舟賽事上演，有著濃厚的氣氛應節。赤柱時隔4年復辦國際龍舟錦標賽，逾5,000名來自本港和海外的龍舟健兒，無懼炎熱一決高下；同區的香港仔昨亦有龍舟大賽，避風塘岸邊都擠滿觀眾。攝影：李睿哲

過去3年的端午節受疫情影響，龍舟比賽往往要縮減規模甚至停辦，各區比賽昨終能回復疫情前規模。國際龍舟錦標賽闊別赤柱4年，今年有逾5,000名來自176支本地、海外的參賽隊伍參與，整個赤柱正灘都擠滿參賽健兒和到場打氣、感受氣氛的觀眾。

香港仔避風塘昨亦復辦香港仔龍舟競渡大賽，烈日當空下香港仔海濱公園的臨時看台都坐滿觀眾，包括一大早到場霸位觀賽、爭取有利的拍攝位置的市民。此外，沙田、大埔、屯門和西貢昨都有龍舟競渡。大澳昨日亦按傳統，舉辦一年一度的「龍舟遊涌」，由3個傳統漁業行會的成員划起龍舟，到大澳4間廟宇請出神像巡遊。

市民感覺氣氛歷年最佳

有觀賽市民表示，疫情期間不少節慶活動均取消，現時復常和陸續恢復活動，可洗刷心中鬱悶感。有一家大細到場的市民認為，龍舟比賽已闊別數年，因此要把握機會參與，並笑言感覺氣氛是歷屆最好，盼整體社會氣氛維持良好、經濟好轉。

另外，昨亦是內地一連3日端午節假期的開始，本港高鐵西九龍站昨早已有大批旅客訪港，不少人都到旅發局諮詢中心領取旅客消費優惠券。