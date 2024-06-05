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2024-06-05 17:30:22

健康博覽2024下周五起開鑼 增專區介紹創科產品 望打造保健界工展會

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第17屆「健康博覽」將於下周五起（6月14日至16日）一連三日舉辦，與公眾分享最新的健康產品、保健知識、服務及資訊。大會今年特別增設「智 . 健康 」 (Smart Wellness) 專區，精選本地及國際創科產品，貼身地解決健康問題 。(合拍公關圖片)

第17屆「健康博覽」將於下周五至周日（6月14日至16日）一連三日舉辦，與公眾分享最新的健康產品、保健知識、服務及資訊。大會今年特別增設「智 . 健康 」 (Smart Wellness) 專區，精選本地及國際創科產品，貼身地解決健康問題 。(合拍公關圖片)

第17屆「健康博覽」將於下周五起（6月14日至16日）一連三日舉行，與公眾分享最新的健康產品、保健知識、服務及資訊。今年主辦機構凌速博覽銳意把「健康博覽」打造成保健界的工展會，參展商數目逾150間。今年更特別新增「智.健康」(Smart Wellness)專區，介紹科技嶄新產品，並提供免費的聽力、視力、血管年齡、體適能等健康檢查，冀為市民提供一站式銷售及服務平台。

大會今年特別增設「智 . 健康」 (Smart Wellness) 專區，精選本港及國際創科產品，貼身地解決健康問題 。(合拍公關圖片) 大會今年特別增設「智 . 健康 」 (Smart Wellness) 專區，精選本地及國際創科產品，貼身地解決健康問題 。(合拍公關圖片)

「智.健康」專區介紹創科產品

大會今年特別增設「智.健康」(Smart Wellness)專區，精選本港及國際創科產品，貼身地解決健康問題。當中包括科大研究的智能降噪專利技術助聽耳機「Kite 2」，耳機可即時根據實際情況，將環境和人聲調和，讓使用者可聽得清楚。「物流及供應鏈多元技術研發中心」亦研發出全港第一隻電子導盲犬Robo-9，可為長者量度血壓、血含氧量、心跳的長者服務機械人；還有AI真人發聲書。

睿程製作社則製作出「無障礙衣物」，方便手術後病人、長者及殘疾人士等穿戴；場內亦有其他創科產品，如輔助柏金遜病人進食及行走的「防抖匙」及「步行輔助系統」等。

當日大會將派發總值近300萬的保健禮品。(合拍公關提供圖片)

大會當日將派發總值近300萬的保健禮品。(合拍公關圖片)

為來港旅客派發800份福袋

為慶祝父親節，大會在活動期間會送出總值300萬元保健禮品、包括4,000件1蚊起「現場震撼價」健康產品；免費派發帶同父親參展人士1,500份保健品，亦會為來港旅客派發總值60萬元、合共800份健康福袋。

2024 第17屆健康博覽活動詳情

日期：2024年6月14日至6月16日

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳3DE

門票：免費⼊場

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