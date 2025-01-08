健康心靈先導計劃4個月評估逾萬人6%需跟進　議員質疑服務機構全為外國教授

政府去年起在3個地區康健中心和康健站推出「健康心靈先導計劃」，為沒有精神健康症狀或不知有相關問題的成年市民提供免費篩查，並為有風險人士作出跟進。先導計劃推出近4個月，已為約1.1萬名市民進行初步評估，當中約700人需要轉介至心理健康主任跟進，至於當中已完成低密度心理治療的參加者當中，有八成人臨床徵狀顯著改善。

前年鑽石山荷里活廣場發生兇案後，政府提出10項加強支援措施，包括個別地區康健中心會研究推出先導計劃，為有需要市民提供精神健康評估、及早轉介高風險個案等。屯門、油尖旺地區康健中心和東區地區康健站去年8月中開始，提供為期18個月的「健康心靈先導計劃」，由職員為18歲或以上會員進行健康風險評估期間，同步進行初步情緒問卷評估，了解其有否與抑鬱和焦慮相關的情緒困擾風險。

醫務衞生局局長盧寵茂在立法會回應議員口頭質詢稱，截至上月計劃已經為約1.1萬名市民進行初步評估，當中約700個、即6%經評估後獲轉介至同區合作推行先導計劃的非政府機構，由心理健康主任跟進。在已完成進一步評估的300人當中，有226人獲評估為輕度至中度症狀，現正或即將接受低密度心理治療，當中完成相關治療的參加者有八成的臨床症狀顯著改善；其餘34名被評為高風險的參加者則需要轉介到精神健康綜合服務中心跟進。

委聘合作機構經諮詢委員會意見

提出質詢的選委界郭玲麗指，其中一間合作推動計劃的非政府機構為英國政府的機構，過往只是做評估為主、全部都是外國教授，關注他們能否支援地區和中國人的需要、輔導。盧寵茂回應指，先導計劃考慮因素包括機構要在相關地區有廣泛社區網絡和服務經驗、配合3個康健中心或康健站的服務網絡，分層護理也要有經驗，今次是考慮與康健中心討論和諮詢精神健康委員會意見後作出的委聘。