健康空氣行動「好空氣日」 連結社區 推動潔淨空氣

大眾對空氣污染的概念，很多時與繁華鬧市拉上關係，原來屯門也面對空氣質素欠佳的問題！一直關注本港空氣污染的「健康空氣行動」(CAN)，透過將議題深入社會各界，促進合作，在過去周六(11月4日)於屯門愛定商場舉行全港首個「好空氣日」。活動當日CAN邀請政府、學校、醫學界與病患關注組織聚首交流，同場亦有綠色展覽攤位、親子運動會，又展出「一立方米STEAM挑戰」學生優勝作品，全方位宣揚潔淨空氣。

健康空氣行動 行政總裁馮建瑋：應有呼吸乾淨空氣權利 主辦是次「好空氣日」，健康空氣行動行政總裁馮建瑋Patrick指出，過往公眾對空氣質素的認知，集中港九鬧市。「污染空氣會隨風飄到不同地方，其實除了油尖旺、銅鑼灣等，屯門這兒都有發電廠、碼頭船隻排出廢氣等，都會構成空氣污染。」他又提到，市民會誤以為夏天翳焗空氣自然差，其實冬天更易受內地污染空氣所影響等，故希望藉活動向公眾傳遞正確知識。此外「好空氣日」加入「Breathe Right」主題，Patrick表示社會對空氣污染的討論，已從量度空氣質素等方面，到疫情時潔淨家居與空氣流通，延伸至關注當市民長期暴露於污濁空氣時，所面對不同程度的健康風險。「如容易誘發哮喘、慢阻肺病等風險，因此大眾都應有呼吸乾淨空氣的權利。」他更提到，未來香港發展北部都會區，隨著人文經濟活動增加，空氣質素將造成負擔，建議當局要有完善事先規劃，CAN作為連結社會各界的溝通橋樑，樂於提供建議。

社會跨界交流 展示 STEAM 比賽優勝作 「好空氣日」匯聚社會各界持份者出席討論交流，活動邀請特區政府環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策)梁啟明博士，闡述政府《香港清新空氣藍圖2035》、新能源應用及減排等舉措；而博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學蔡劍冬校長也分享與CAN的合作，透過設置空氣監測儀，讓學生了解及實踐清新空氣的意義；香港胸肺基金會主席古惠珊醫生及榮譽秘書長雷美詩醫生更談及健康空氣對香港醫療系統的影響。同場更為早前CAN舉辦的「一立方挑戰」比賽舉行頒獎儀式。活動邀請全港中小學生在一立方米的立方體上，以STEAM元素設計有助改善校園空氣質素或減少校內師生暴露於空氣污染下的產品。最終由香港仔浸信會呂明才書院和啟基學校，分別勇奪中小學組冠軍。

綠色展覽攤位與親子運動會 活動當日多間屯門區內小學於愛定商場的空中庭園設置綠色展覽攤位，透過別開生面的遊戲，深入淺出地啟發並加深區內居民對清新空氣的認知，共計吸引了逾150人參與。至於同日舉行的「好空氣親子運動會」更有逾60位家長與小朋友組隊出席，參加30米親子接力賽、跳高及跳遠等賽事，透過運動讓家庭明白清新空氣對健康體魄的重要，現場一片歡欣熱鬧。