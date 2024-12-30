健康調查：基層市民不願用付費健康應用程式　多在微信等獲取資訊

隨著智能手機的普及，市民可以使用手機應用程式改善健康，例如記錄個人健康狀況、預約診症、養成健康習慣等。然而，調查顯示基層市民不願選用需要付費的健康應用程式，更傾向於使用手機搜索和瀏覽社交平台（如TikTok、微信等）獲取健康訊息。

浸會大學傳播系進行「基層市民與健康科技」調查，與16名25至45歲的基層市民進行訪談。大部分受訪者面對身體及精神健康問題，他們多從事體力勞動或服務行業，如建築工人、保安、學校派飯員等。由於要長期站立，並重複某一動作，令他們普遍出現種種痛症、關節毛病等問題。不少女性被訪者既要工作又要照顧家庭，身體出現毛病時往往採取拖字訣，部分被訪者因子女或婆媳關係緊張而導致情緒低落。儘管如此，大部分被訪者認為自己沒有長期病患，便樂觀地覺得身體尙算健康。