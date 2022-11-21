偵破快艇駁7人車走私 海關檢一萬部舊智能手機

海關再偵破千萬元快艇走私案。不法分子在香港收購舊智能手機，運往內地翻新後利錢翻倍；為避過執法人員發現，凌晨出動並棄用貨車改用數輛舊七人車多次往來大澳露天停車場及岸邊，不法所為被正進行反走私工作海關發現，即時採取行動，檢獲約一萬部懷疑走私舊智能電話，估計市值共約1,100萬元，扣查3輛懷疑涉案的七人私家車。

海關本月19日凌晨於大嶼山進行反走私行動時，發現數名可疑男子在大澳一處岸邊，由一輛私家車取出紙箱並搬上快艇。海關懷疑有人正進行走私活動，於是採取行動，走私分子見事敗，即登上快艇高速駛往內地方向，海關搜查私梟遺下的私家車內及附近紙箱，檢獲大量懷疑走私電話。其後在附近一帶攔截兩輛可疑車輛，並在車上檢獲另一批懷疑走私電話。

海關估計，走私集團以約每部500至1,500元的價格回收購舊電話，運往內地翻新後，利潤可達4,000至5,000元。

海關有組織罪案調查科高級調查主任黃志強指出，海關指經過早前多番打擊內河船走私後，不法分子再次改用快艇走私，事前更安排人踩線，掌握執法人員執勤時間，並改用七人車，「相信是因為深宵時分，貨車出入會較惹人注目，改用七人私家車，目的是為了掩飾走私行為。」涉案七人車外表殘破不堪，行車證亦已過期。