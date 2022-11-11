偵破營運釣魚信息中心不法集團 183人失270萬元 8漢落網

手機間中或會收到短訊指有「包裹派送失敗」並附連結，要求確認地址並以信用卡繳付「郵費」，當市民點擊連結，其個人資料或被盜取，成為騙徒「提款機」。警方首次發現及搗破本地營運釣魚信息發放中心的犯罪集團，最少183人被釣魚訊息詐騙，涉及逾270萬元，警方拘捕8名男子。
8名被捕男子(17至44歲)，包括集團主腦及骨幹成員，涉嫌串謀詐騙及販運危險藥物罪，當中2人獲准保釋，其他人則扣留調查。警方在行動中搗破不法集團在旺角、銅鑼灣、筲箕灣、荃灣及葵涌酒店及住宅單位據點，檢獲涉案的「貓池」裝置、3部電腦及25部手提電話，同時檢獲市值約18萬元的氯胺酮，並在主腦身上起回19萬元現金，並在他的電子裝置檢獲60名市民個人資料及500張信用卡資料。
俗稱「太空卡」電話儲值卡已開始實名制，騙徒改透過非法得來的個人資料向電訊公司申請超過300電話卡，再將數十張SIM電話卡放入俗稱「貓池」裝置的電話數據機，短時間內發放超過100萬個釣魚訊息。調查發現，有電話卡在3小時內，便發出了逾7,000個短訊，漁翁撒網式尋找受害人。
所發送短訊內容多是訛稱包裹派送失敗，要求按連結付費再派送。除快遞公司外，亦有冒稱是香港郵政發出的訊息。網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信指出，警方8月起發現有本地犯罪集團，營運釣魚信息發放中心，發出大量附超連結的短訊，再連入一個偽冒快遞公司網站，或只要求受害人付6元，但輸入資料的一刻，受害人的信用卡號碼、一次過的驗證碼和其他個人資料即被盜取。
不法分子取得資料後，會將受害人的信用卡捆綁在電子錢包，並安排黨羽以信用卡消費，再將贓物轉售圖利，網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌指，在8至10月，最少有180人遭騙，利用信用卡進行超過500次交易，損失金額超過港幣270萬元。單一受害人最大損失15萬元，最小則600元。
警方指，該集團以香港為基地，犯案手法成熟，分工仔細，不停轉換窩藏地點，增加執法難度；並提醒隨著科技普及，匪徒犯罪手法亦是日新月異，強調快遞公司甚少透過短訊發放連結，亦不會要收貨人提供信用卡號碼。網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒指市民如收可疑短訊時，應聯絡快遞公司查核，不要直接點擊連結，及小心保障身份證等重要資料，亦可登入警方「守網者」網站，使用防騙視伏器求證。