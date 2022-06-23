偷市民資料盜消費券套現 警拘9人涉64宗案件

第二輪消費券今起市民可「轉會」更換另一儲值支付平台，但小心被不法之徒冒認身份轉走消費券。警方日前拘捕9人，涉嫌盜用他人個人資料，更改收取消費券的收款帳戶，並與商戶合謀套現31萬元。警方指行動仍繼續，不排除有更多人被捕，呼籲市民切勿以身試法。

被捕7男2女介乎16至46歲，包括集團主腦及商舖負責人，當中6男1女屬於詐騙集團，2男女則為個別個案；各人報稱是商人、學生、家庭主婦、護士及無業人士，部分人士有黑社會背景，涉嫌串謀詐騙及盜竊，共涉及64宗案件。

2022年首階段消費券須沿用同一電子支付平台收取，但市民或因已取消之前平台，亦可向當局申請更改收取消費券的帳戶號碼。騙徒先以不法手段取得受害人個人資料，假冒受害人遞交申請表格予消費券辦事處，當中更附有事主的身份證副本作證明，開設的支付工具新帳號，並以無實名登記的電話號碼聯絡，成功獲取受害人的消費券。警方調查發現部分受害人曾遺失身份證或向無牌放債人借錢致資料外洩。亦有兩名被捕人涉另外兩宗案件，盜取前度情人及朋友資料領取消費券。

商業罪案調查科總督察鄧啟榮表示，警方調查亦發現，4名被捕人士於政府派發消費券首兩日(即4月7至8日)，利用當中46張電子消費券交易約22萬元，大部分在3間位於荃灣及馬鞍山的店舖短時間內重複交易。警方相信該3間商戶與詐騙集團合謀套現，而涉案店舖亦未能提供相關的交易詳情。警方經調查後，發現該個集團由黑社會操縱，並招攬未成年人士作傀儡成員，負責到店舖交易，他們每次獲數百元的報酬，其他款項則交集團成員。

警方提醒市民要小心保護個人資料及支付平台的帳戶及密碼，如果接獲來歷不明電話指，聲稱可以為事主申請消費券的應提防。