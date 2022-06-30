偷拍宿友沖涼港大生求情指將向父母出櫃 被判社服令120小時

一名21歲香港大學男生，去年底在宿舍內某男廁偷拍同性同學洗澡，遭當場揭發。被告龐致遠兩週前承認一項窺淫罪，案件今日在東區裁判法院判刑，判被告履行社會服務令120小時。

求情指 被告將向父母「出櫃」

被告龐致遠早前承認於2021年12月19日，在香港島堅尼地城龍華街9號賽馬會第三學生村信興行學院20樓一間男浴室內暗中觀察或拍攝X，而X所處的地方按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X身處於令人對保存私隱有合理期望的情況，不理會他是否同意被觀察或拍攝。辯方當時求情指被告出於性衝動和受壓才犯案，今日在東區裁判法院判刑時，辯方進一步求情稱被告將向父母「出櫃」。

裁判官溫紹明表示，被告的性傾向不是問題，關鍵在於日後須謹慎做人，正視自身情況，又指被告認罪有悔意，相信他還押後有所反思，認為值得給予機會故判社會服務令。

案情指，被告與男事主X為宿友，案發當晚約11時，X在宿舍某格浴室洗澡。當他正脫去衣服準備沖身時，看見隔壁間格有一部電話凸出，遂敲門與對方對質，被告便從廁格步出。X在該手提電話上找到自己裸露上身3至4秒的影片。樓層代表之後將事件告知舍監，並報警處理。警方在電話內找到9段相關影片，其中5段顯示了X的頭部及/或裸露上半身，其餘4段則為X全身赤裸。