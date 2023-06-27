偷渡客「屈蛇」廢車場貨櫃　人蛇集團「一條龍」安排工作12人被捕

水警表示，發現近日經水路來港非法入境者數目有輕微回升。因此，新界北總區聯同水警總區於6月開始展開代號「萬箭」行動，並於昨日（26日）拘捕12名人士，警方相信是次行動已成功瓦解一個有三合會背景的偷渡集團。

偷渡船船長為內地男子

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪指，昨日凌晨時分，水警總區各單位聯同新界北總區重案組，於后海灣及龍鼓灘水域一帶進行聯合反偷渡行動。至同日早上6時許，警方發現一艘可疑船隻進入本港西面域，時速超過30海里；水警發現船上有6名人士，正駛進下白泥一條河道。在附近埋伏的船隊及陸上隊伍隨即到下白泥一帶進行搜查，並在附近屋內發現6名匿藏的偷渡人士，包括1名內地男子、兩名越南籍男子及3名越南籍女子，年齡介乎31歲至49歲，當中該名內地男子為偷渡船隻船長。