偷渡客「屈蛇」廢車場貨櫃　人蛇集團「一條龍」安排工作12人被捕

水警表示，發現近日經水路來港非法入境者數目有輕微回升。因此，新界北總區聯同水警總區於6月開始展開代號「萬箭」行動，並於昨日（26日）拘捕12名人士，警方相信是次行動已成功瓦解一個有三合會背景的偷渡集團。
偷渡船船長為內地男子
水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪指，昨日凌晨時分，水警總區各單位聯同新界北總區重案組，於后海灣及龍鼓灘水域一帶進行聯合反偷渡行動。至同日早上6時許，警方發現一艘可疑船隻進入本港西面域，時速超過30海里；水警發現船上有6名人士，正駛進下白泥一條河道。在附近埋伏的船隊及陸上隊伍隨即到下白泥一帶進行搜查，並在附近屋內發現6名匿藏的偷渡人士，包括1名內地男子、兩名越南籍男子及3名越南籍女子，年齡介乎31歲至49歲，當中該名內地男子為偷渡船隻船長。
附近發現一輛接應七人車
其後，警方再發現附近有一輛用作接應的七人車，隨即拘捕該名56歲本地七人車男司機，並在車內檢獲3.4萬元人民幣現金、1.8元萬港幣現金及一張越南儲值電話卡。警方再拘捕一名匿藏偷渡人士的61歲屋主，涉嫌提供地方供非法入境者上岸及提供短暫地方予他們停留，等候接應車輛載他們到其他地方作非法勞工。
人蛇集團提供「一條龍服務」
水警續指，調查亦發現上白泥一個廢車場為人蛇提供住宿，並聘請非法黑工在該處工作。警方昨日突擊搜查該廢車場，發現上址曾作匿藏人蛇。廢車場內有2個貨櫃，猶如一個宿舍，當中有碌架床、冷氣及少量煮食用具等。警方拘捕一名41歲本地女子，她為廢車場的負責人，相信她同為販賣人蛇集團成員之一。另拘捕3名本地男子為被捕主腦，他們均有三合會背景，年齡介乎17歲至27歲，為人蛇提供偷渡及非法工作「一站式」服務。警方以「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」罪名拘捕6名集團成員及主腦。所有人士正被警方扣查。警方相信集團自疫情後開始營運，營運時間大約半年。
根據香港法例第115章《入境條例》，干犯「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」，一經定罪，最高會被罰款500 萬元被判監禁14年，市民切勿以身試法。