偷渡赴港半世紀杳無音訊 六旬妹盼重聚 鄉下話喚愛兄

明日就是冬至，不少市民都會與家人聚首一堂。一家有5兄弟姊妹的張馨心，自二哥張優潑1975年偷渡來港後，便與其失去聯絡近五十載；鄉里更一度流傳他游泳期間受傷失憶，導致未能聯絡在港接濟的姨姨。她1984年經親人申請來港居留後，嘗試在報章刊登尋人啟事惜無果，至去年7月向香港紅十字會求助，提到多年來一直未有放棄，只盼望有天能兄妹重聚。

張馨心把二哥的親筆書法保留至今，並稱昨日特地梳回二哥赴港前的髮型，希望令他或其家人留意。

現年66歲的張馨心原名張優樂，祖籍廣東省汕頭市，年幼時與容貌相似的二哥張優潑感情深厚。後來二哥欲投靠居港姨姨，遂於1975年11月游泳偷渡來港，並有人看見他成功上岸，惜在港等候的姨姨卻一直沒有收到他的來電，自此杳無音訊。

神算料隔四十載始重遇「信足40年」

張馨心憶述在二哥失去聯絡至她來港前的9年間，於內地四處求神問卜，並獲神算稱二哥平安、預測兩人要40年後才能重遇，「呢句說話信足40年」，又指來港後未有放棄尋找二哥，包括在報章刊登尋人啟事、拜託親戚在社交媒體發放消息，又在香港街頭四處留意有否與自己相似的人，雖不成功但意外聯絡到失散多年的舅父。

在二哥出發游泳往香港後，張馨心一家人曾收到其他鄉里的消息，指目睹二哥在流浮山成功登岸，當時全家人以至其他村民都很高興、感到放心，每日都在信箱前靜候郵差派遞兄長在香港的來信，可是隔一段時間後仍未收到，鄰里之間就開始流傳不同說法或推測，包括有船在港把偷渡客載往台灣、游泳期間撞到東西或太過肚餓導致失憶等。