偷渡赴港半世紀杳無音訊 六旬妹盼重聚 鄉下話喚愛兄

明日就是冬至，不少市民都會與家人聚首一堂。一家有5兄弟姊妹的張馨心，自二哥張優潑1975年偷渡來港後，便與其失去聯絡近五十載；鄉里更一度流傳他游泳期間受傷失憶，導致未能聯絡在港接濟的姨姨。她1984年經親人申請來港居留後，嘗試在報章刊登尋人啟事惜無果，至去年7月向香港紅十字會求助，提到多年來一直未有放棄，只盼望有天能兄妹重聚。
攝影：鍾式明
現年66歲的張馨心原名張優樂，祖籍廣東省汕頭市，年幼時與容貌相似的二哥張優潑感情深厚。後來二哥欲投靠居港姨姨，遂於1975年11月游泳偷渡來港，並有人看見他成功上岸，惜在港等候的姨姨卻一直沒有收到他的來電，自此杳無音訊。
神算料隔四十載始重遇「信足40年」
張馨心憶述在二哥失去聯絡至她來港前的9年間，於內地四處求神問卜，並獲神算稱二哥平安、預測兩人要40年後才能重遇，「呢句說話信足40年」，又指來港後未有放棄尋找二哥，包括在報章刊登尋人啟事、拜託親戚在社交媒體發放消息，又在香港街頭四處留意有否與自己相似的人，雖不成功但意外聯絡到失散多年的舅父。
在二哥出發游泳往香港後，張馨心一家人曾收到其他鄉里的消息，指目睹二哥在流浮山成功登岸，當時全家人以至其他村民都很高興、感到放心，每日都在信箱前靜候郵差派遞兄長在香港的來信，可是隔一段時間後仍未收到，鄰里之間就開始流傳不同說法或推測，包括有船在港把偷渡客載往台灣、游泳期間撞到東西或太過肚餓導致失憶等。
不只逢年過節始掛念二哥
雖然距離二哥離開家鄉近50年，但張馨心一直相信緣分，迄今仍然抱有一線希望，強調不只是逢年過節掛念對方，「時時刻刻都搵緊」，又指明年是蛇年，二哥生肖也是屬蛇，希望能在蛇年重遇對方。縱使二哥有機會已遺忘在內地的往事，她表示重遇方時，第一句會以鄉下話喚他「優潑」，期望漸漸喚醒對方的回憶，又稱最想與他一同回鄉拜祭雙親。
張馨心又特地找回二哥出發前一家人拍攝的合照，以及特地梳回相中的髮型，希望二哥或他現時的家人見到也可認出；透露他喜愛打籃球、經常飲羊奶和寫得一手好書法，其中一隻手臂更有大範圍胎記，出發來港前身高約173厘米、中等身型。她續說，對於昨日要見傳媒感到很緊張，但知道這是尋找二哥的其中一種途經，便抱著「乜都要試」的心態面對。
紅十字會尋人近十年成功率三成半
紅十字會去年7月收到求助後，有循恆常程序協助尋人，包括去信政府部門、銀行等途徑，試著聯絡同名同姓的人，可惜沒有結果。香港紅十字會尋人服務助理經理譚佩詩指，可以協助尋人的行動已「差唔多做晒」，希望公開尋親後可以有知情市民提供線索。紅十字會呼籲，市民如有任何關於張優潑的消息，可致電熱線25077135，或透過電郵聯絡香港紅十字會尋人服務，服務近10年平均每年接獲約220宗求助個案，成功率約三成半。