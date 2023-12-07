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2023-12-07 15:04:19

偷運液態可卡因扮紅酒　港澳兩地警方破國際販毒集團拉3人

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偷運液態可卡因扮紅酒　港澳兩地警方破國際販毒集團拉3人

偷運液態可卡因扮紅酒，港澳兩地警方破國際販毒集團拉3人。（政府新聞處圖片）

港澳兩地警方聯合行動，破獲國際販毒集團拘捕3人。

香港警方根據線報及經深入調查後，鎖定有國際販毒集團將「液態可卡因」偽裝成紅酒經外地偷運到香港及澳門，遂聯同澳門司警於周二（5日）進行聯合收網行動。

港澳警方共拘捕3人

行動中，香港警方發現一個可疑包裹，內裏載有4支裝有懷疑「液態可卡因」的紅酒樽，於是在荃灣青山公路荃灣段一間酒店內拘捕一名23歲外籍男子。警方相信有人以紅酒樽及包裹作掩飾並進行販毒；與此同時，澳門司警亦於同日進行 收網行動 並在路氹城某間酒店拘捕兩名台灣籍男女，在他們租住的酒店房間內發現8支已經包裝之偽裝紅酒，其後亦在某間托運公司起回4支同類型偽裝紅酒。
 

香港被捕人將於明日提堂

3位被捕人士現正被扣留調查。於香港的被捕人稍後將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（8日）於西九龍裁判法院提堂。香港警方與澳門司警是次的聯合行動，共檢獲16支1.5公升（共24公升）液態「可卡因」毒品，市值約880萬港元。

最高可被判囚終身監禁

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。香港警方將繼續與國際執法機關積極進行情報交流及合作， 適時 採取打擊行動，阻止任何形式的販毒活動，追查毒品源頭及流向，以及其餘涉案人士。

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