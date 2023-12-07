偷運液態可卡因扮紅酒　港澳兩地警方破國際販毒集團拉3人

港澳警方共拘捕3人

行動中，香港警方發現一個可疑包裹，內裏載有4支裝有懷疑「液態可卡因」的紅酒樽，於是在荃灣青山公路荃灣段一間酒店內拘捕一名23歲外籍男子。警方相信有人以紅酒樽及包裹作掩飾並進行販毒；與此同時，澳門司警亦於同日進行 收網行動 並在路氹城某間酒店拘捕兩名台灣籍男女，在他們租住的酒店房間內發現8支已經包裝之偽裝紅酒，其後亦在某間托運公司起回4支同類型偽裝紅酒。

