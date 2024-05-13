偽冒官員猜猜我是誰電騙案升2% 港漂生遭假公安騙80萬

「假冒官員」或「猜猜我是誰」等電話騙案有回升跡象，此類電話騙案今年首季錄得168宗，按年升2%，而損失金額更激增逾三倍至7.64億元。單是4月錄得74宗，其中23人是內地來港讀書的學生，遠高於過去3個月平均每月13宗的數字。此外，警方又發現新興行騙手法，騙徒假扮網購平台客服，訛稱受害人已開通VIP會員，以各式藉口要求受害人繳付手續費，誘騙對方把款項匯至指定戶口。警方表示，由於內地生不熟悉香港法律，身在他鄉遇事亦不懂求助，騙徒瞅準這群學生心理，誘騙他們。

林沛恆續指，警方留意到近期針對涉港漂學生的假冒官員電騙有上升趨勢，4月共得74宗相關電騙，其中23名為受害港漂學生，較今年首季平均每月的13宗多。港漂陳同學(化名)是騙案的受害者。她表示，上月接到自稱來自入境處職員的電話，聲稱她名下登記的電話號碼發布了不良廣告，違反香港法律，要將她列入黑名單。接著陳同學被轉接到另一名自稱內地公安人員，對方稱她涉及一宗洗黑錢案，並出示了相關的銀行帳戶資料、逮捕和凍結資產令，稱要將她逮捕。隨後又有一名自稱科長的人聲稱可以優先處理她的案件，證其清白，惟要求她先付一筆巨款作保證金。

商業罪案調查科反詐騙協調中心情報及騙案應變小組高級督察林沛恆表示，近期整體電話騙案有宗數回落，今年首季共錄得474宗，較去年同期跌21%。期內，涉假冒官員的電話騙案卻錄得168宗升2%，損失金額更由1.58億元激增至7.64億元。當中最大宗假冒官員電話騙案損失2.6億元；一名70歲婦人於2022年3月起接獲假冒官員來電，要求轉帳供調查之用，證明其沒有參與洗黑錢案。她於2022至2023年多次向騙徒轉帳共2.65億元保證金，最終受害人未能取回該筆款項，並於本年1月報案。

下載惡意程式不知情下轉走存款

陳同學表示，當時既擔憂又無助，只好聽從騙徒指示，在港開設了新銀行帳戶，著家人將錢匯入她的香港帳戶。期間，對方曾要求她點擊一個網址下載一個惡意應用程式，並著她在程式內輸入銀行資料及密碼協助調查，騙徒因而取得了她的銀行資料，在其不知情下操作其銀行帳戶並轉帳。陳同學在4日內4度向騙徒轉帳，共損失80萬元。其後銀行察覺有可疑，便通知反詐騙協調中心，並暫停帳戶交易，最終成功攔截20萬港元，並保存剩餘的71萬元。

經一事長一智，陳同學表示，騙徒最先會透過電話接觸受害人，亦會連續撥打電話。她續指，明白到公安和入境處不會以電話通知自己犯案，只有自己奉公守法，就不需要擔心。

對於港漂學生的電騙有上升趨勢，林沛恆表示，他們初來港不熟香港法例，遇事時亦不懂如何尋求協助，往往容易成為騙徒獵物。因此，為了向內地學生宣傳防騙訊息，警方與各大學合作舉辦講座，亦開設多個社交媒體群組，讓港漂學生加及其家長加入，至今已聯繫了逾萬人。香港反詐騙協調中心亦開設了小紅書官方帳號，讓內地人士了解香港騙案的趨勢。

訛稱網購平台短視頻平台VIP騙財

林沛恆又提醒，警方發現近來出現新的行騙手法，騙徒會假冒網購或短視頻平台客服的騙徒來電，聲稱對方已開通該「平台」的VIP會員收費服務，如要取消便要繳付手續費，令受害人先付小量的所謂「手續費」，「再慢慢愈俾愈多」；又會聲稱對方的銀行戶口會被凍結，著受害人把戶口存款轉賬至指定戶口解凍，騙取受害人的金錢。

反詐騙協調中心防騙宣傳車已於上周四到訪全港各區，向市民宣傳防騙資訊。