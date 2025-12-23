偽冒船公司網站製造「幽靈貿易」洗黑錢89億元，5男女被捕。

海關於上周四(18日)和上周五(19日)採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕兩男3女、年齡介乎28歲至59歲的涉案本地人士，涉嫌在本地開設多個公司及個人銀行帳戶，處理超過3,700宗可疑交易，涉款約89億元。 海關發現有犯罪集團利用虛假的貿易文件，製造不存在的貿易紀錄，並藉「幽靈貿易」方式進行大規模清洗黑錢的罪行。不法分子利用假單據及假合約等虛假貿易文件，製造買賣紀錄，並透過這些買賣紀錄將黑錢扮作合法的貿易收入，繼而將資金大額轉移，隱瞞資金的真實來源以「洗黑錢」。

聲稱付運約 8600 萬元等值貨物 調查顯示，涉案洗黑錢集團製作精美的偽冒船公司網站，以及一些虛假的貿易文件，營造貿易活動真實存在的假象，企圖在銀行對客戶進行審查時蒙混過關。案中其中一宗虛假貿易，集團向銀行聲稱付運了約8,600萬元等值的貨物，因而其公司戶口收到相應的貨款。若銀行職員根據集團提供的海運提單上的資料，查看相關網站，則會得到相對應的虛假船務訊息。 14 間本地銀行開29戶口 海關財富調查科早前發現3名本地男女，涉嫌利用公司名下的銀行戶口處理大額來歷不明的款項，公司所接收的資金主要來自多間海外公司，而資金會於短時間內被匯到幾間持牌找換店和多間本地及內地公司，亦有部分入了個人戶口。涉案公司之間有資金轉賬的紀錄，相信3人是同一洗黑錢集團的骨幹成員，其中2名男子亦利用個人戶口，處理來歷不明的款項。

3人在14間本地銀行共開設15個公司戶口和14個個人戶口，而涉案的3間公司並無任何出入境報關紀錄，公司地址亦是一些個人地址，或其他公司的業務地址。海關其後再發現2名本地女子，與骨幹成員有大額的金錢往來，涉嫌協助處理懷疑犯罪得益。 凍結及監察約 5500 萬元資產 行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括3個住宅單位及3個商業處所，檢取多部手提電話、支票簿和貿易文件等，並凍結以及密切監察被捕人士名下合共約5,500萬元資產。案件仍在調查中，5名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。