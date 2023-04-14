偽冒AlipayHK詐騙SMS呃資料 AlipayHK公布多個可疑域名

騙徒年終無休，偽冒的更「推陳出新」。AlipayHK提醒慎防偽冒釣魚短訊及網站；AlipayHK發現近期偽冒虛假短訊及網站的域名為 「1.ailpay1.cc」、「alipayhk.ceaws.com」、「alipayhk.tzhmh.com」、「a.alipayhk5.cc」、「hk.alipayc05.cc」等，但強調儘管以上偽冒網站的域名具參考性，市民收到的偽冒短訊及網站或稍有細微差異。

AlipayHK已將偽冒網站及短通知金融管理局及警方

AlipayHK強調，關注到相關詐騙手法，隨即採取多項措施加強防範，儘可能避免用戶財產損失，亦已加強風險控制管理，可疑交易進行攔截，並提供即時凍結賬戶服務協助用戶減少損失，且提供報警後協助。同時已將偽冒網站及短訊的情況通知香港金融管理局及香港警方，同時亦會採取其他必需及適當行動，以保障用戶利益。