偽冒AlipayHK詐騙SMS呃資料 AlipayHK公布多個可疑域名

騙徒年終無休，偽冒的更「推陳出新」。AlipayHK提醒慎防偽冒釣魚短訊及網站；AlipayHK發現近期偽冒虛假短訊及網站的域名為 「1.ailpay1.cc」、「alipayhk.ceaws.com」、「alipayhk.tzhmh.com」、「a.alipayhk5.cc」、「hk.alipayc05.cc」等，但強調儘管以上偽冒網站的域名具參考性，市民收到的偽冒短訊及網站或稍有細微差異。
AlipayHK已將偽冒網站及短通知金融管理局及警方
AlipayHK強調，關注到相關詐騙手法，隨即採取多項措施加強防範，儘可能避免用戶財產損失，亦已加強風險控制管理，可疑交易進行攔截，並提供即時凍結賬戶服務協助用戶減少損失，且提供報警後協助。同時已將偽冒網站及短訊的情況通知香港金融管理局及香港警方，同時亦會採取其他必需及適當行動，以保障用戶利益。
AlipayHK不會透過手機短訊電郵提供連結
AlipayHK再次提醒市民，AlipayHK絕不會主動透過手機短訊或電郵提供任何連結，要求用戶登入或驗證AlipayHK賬戶或重置賬戶密碼。請勿點擊任何手機短訊和其他可疑網站的連結，洩露個人賬戶資料，且AlipayHK官方網站為www.alipayhk.com。如用戶懷疑賬戶被盜用，可前往AlipayHK官網進行即時凍結賬戶所有功能，並立即報警求助。AlipayHK將全力協助警方調查，儘量減少用戶損失。
守網者FB︰騙徒藉此盜取用戶資料轉走餘額
警方CyberDefender 守網者FB日前亦提醒，短訊附上連結至假網站，騙徒藉此盜取用戶的登錄帳號、登錄密碼和支付密碼後，隨即騎劫帳號並轉走餘額。市民如收到類似短訊，應保持冷靜。如細心觀察，不難發現假網站的地址與官方地址不同。如有懷疑，除了透過官方渠道向機構查證，亦可用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址了解最新附騙資訊，想認識更多釣魚擊，亦可登入 守網者網頁，https://cyberdefender.hk/phishing_attack/