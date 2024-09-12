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2024-09-12 14:13:59

偽冒LV及GUCCI月餅套裝　海關拘5人檢逾560件假貨

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海關檢獲懷疑冒牌月餅中涉及多個品牌，包括LV和Gucci等。

海關檢獲懷疑冒牌月餅中涉及多個品牌，包括LV和Gucci等。

中秋節臨近，為打擊節日前夕出現侵權活動，海關在8月28日至本周一(9日)期間展開執法行動，打擊不法份子藉中秋節出售冒牌月餅及應節物品。行動中，海關拘捕5人，檢獲了26盒懷疑冒牌月餅，以及超過560件懷疑冒牌物品，包括燈籠及餐具等，市值約2.8萬元。海關發現，不法份子甚至以偽造LV及GUCCI月餅餐具套裝牟利。

海關檢獲26盒懷疑冒牌月餅，以及超過560件懷疑冒牌物品，包括燈籠及餐具等，市值約2.8萬元。 海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉交代案情。 冒牌月餅套裝包括Gucci及LV等。 冒牌月餅套裝包括Gucci及LV等。

冒牌LV月餅網售600至800元

海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉指，海關利用大數據系統、風險評估等分析，發現有人利用網上平台出售懷疑冒牌月餅。另外，海關在市面巡查期間，發現有零售店舖出售懷疑冒牌燈籠。隨後人員喬裝成顧客進行試購，經調查和商標持有人協助下，識破2個涉嫌售賣懷疑冒牌月餅的網上平台帳戶，並搜查一個位於南區的住宅單位，檢獲該批懷疑冒牌月餅及餐具；同時人員搜查3間位於屯門及元朗的零售店鋪，檢獲該批懷疑冒牌燈籠。

在檢獲懷疑冒牌月餅中，海關發現涉及多個品牌，包括LV(Louis Vuitton)和GUCCI等。海關指，當中一個品牌主要售賣皮具及時裝等，但未有設計及生產該款月餅及餐具，惟不法分子以600至800元在網上發售偽造該品牌的月餅及餐具套裝。

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海關展示檢獲的另一款懷疑冒牌的月餅品牌，涉嫌抄襲正貨包裝盒的外觀設計及註冊商標。 在包裝盒的正面可見，正貨是印有「Magical」的字樣，而冒牌包裝則串錯為「Magieal」 冒牌月餅包裝袋上的兩行字樣均為簡體字。 冒牌月餅印刷參差，凹凸紋都較為模糊。 冒牌月餅盒上的防偽特徵亦未能通過官方應用程式驗證 正貨售價為284元，假貨售價則為220元。

假美心月餅包裝串錯「Magieal」

另外，海關展示檢獲的另一款懷疑冒牌的美心月餅品牌，涉嫌抄襲正貨包裝盒的外觀設計及註冊商標。在包裝盒的正面可見，正貨是印有「Magical」的字樣，而冒牌包裝則串錯為「Magieal」，把「C」變成「E」，並在月餅包裝袋上的兩行字樣均為簡體字，同時盒上的防偽特徵亦未能通過官方應用程式驗證，至於正貨售價為284元，假貨售價則為220元。

海關在行動中拘捕2男3女，年齡介乎21至70歲。由於市民會直接食用月餅，海關表示相當關注涉及物品的安全性以及品質，將把月餅樣本送往政府化驗所作進一步化驗，測試當中是否含有對人體有害的物質，又指中秋臨近，會加強巡查，打擊售賣冒牌食品及應節物品的侵權活動。

健康月餅0.jpg 中秋節月餅｜健康食月餅小貼士（am730製圖） 中秋節月餅｜健康食月餅小貼士（am730製圖） 中秋節月餅｜健康食月餅小貼士（am730製圖）

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