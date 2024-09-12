偽冒LV及GUCCI月餅套裝　海關拘5人檢逾560件假貨

中秋節臨近，為打擊節日前夕出現侵權活動，海關在8月28日至本周一(9日)期間展開執法行動，打擊不法份子藉中秋節出售冒牌月餅及應節物品。行動中，海關拘捕5人，檢獲了26盒懷疑冒牌月餅，以及超過560件懷疑冒牌物品，包括燈籠及餐具等，市值約2.8萬元。海關發現，不法份子甚至以偽造LV及GUCCI月餅餐具套裝牟利。

冒牌LV月餅網售 600至800元

海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉指，海關利用大數據系統、風險評估等分析，發現有人利用網上平台出售懷疑冒牌月餅。另外，海關在市面巡查期間，發現有零售店舖出售懷疑冒牌燈籠。隨後人員喬裝成顧客進行試購，經調查和商標持有人協助下，識破2個涉嫌售賣懷疑冒牌月餅的網上平台帳戶，並搜查一個位於南區的住宅單位，檢獲該批懷疑冒牌月餅及餐具；同時人員搜查3間位於屯門及元朗的零售店鋪，檢獲該批懷疑冒牌燈籠。

在檢獲懷疑冒牌月餅中，海關發現涉及多個品牌，包括LV(Louis Vuitton)和GUCCI等。海關指，當中一個品牌主要售賣皮具及時裝等，但未有設計及生產該款月餅及餐具，惟不法分子以600至800元在網上發售偽造該品牌的月餅及餐具套裝。