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2023-03-05 21:54:39

偽冒yuu詐騙SMS指積金到期呃個人資料

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騙徒偽冒yuu發SMS釣魚link。

騙徒偽冒yuu發SMS釣魚link。

騙徒早前偽冒香港電訊會員平台The Club，向市民發出SMS指其會員積金到期，警方早前瓦解相關詐騙集團，但騙徒近日「轉移陣地」，冒充包括惠康、7-11等會員平台「yuu」， 並發SMS通知積分今日內到期，促盡快換領奬賞的詐騙訊息，同樣付有可疑連結。

有市民個人及信用卡資料被騙取

警方於上月中提醒，由於條連結與「yuu 」官方網站域名極相似，令不少人誤入該偽冒網站換領獎賞，被騙取個人及信用卡資料。警方指，「yuu」網站及Facebook專頁亦作出澄清告示，市民有懷疑應致電客戶服務熱線(2180 9733)查詢。

警方提醒，切勿隨意點擊電郵、短訊或網頁內的超連結，不要登入任何可疑網站或下載附件；不要將個人、信用卡資料、三位數安全碼(CVC/CVV)及一次性密碼，輸入不明來歷嘅應用程式或網站。

 

yuu提醒市民要提防偽冒訊息。

yuu提醒市民要提防偽冒訊息。

yuu則提醒會員，指yuu不會發出要求會員提供個人或信用卡資料的短訊、推送通知、電郵或其他訊息。如果收到可疑訊息，切勿按下訊息中的任何連結，並不要提供個人資料。

如有疑問，可通過官方渠道與yuu聯絡：

yuu 網站：www.yuurewards.com
yuu Facebook 專頁：www.facebook.com/yuu.hk
yuu 電郵：[email protected]

 

方保僑FB帖文提醒市民要留意偽冒短訊。(方保僑FB)

方保僑FB帖文提醒市民要留意偽冒短訊。(方保僑FB)

 

方保僑提醒要小心分辨SMS釣魚link

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今在FB分享則指，「依家啲SMS釣魚link，係扮真嘅電話號碼發出嚟，所以真假短訊係會撈埋一齊，一般市民好容易中招」。他分享帖文，同一個電話號碼發出SMS，2月22日發出的SMS是真正yuu訊息，周五(3月3日)的則為釣魚link。

警方防騙視伏app

警方防騙視伏app指相關網址疑似有伏。

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