偽冒yuu詐騙SMS指積金到期呃個人資料

騙徒早前偽冒香港電訊會員平台The Club，向市民發出SMS指其會員積金到期，警方早前瓦解相關詐騙集團，但騙徒近日「轉移陣地」，冒充包括惠康、7-11等會員平台「yuu」， 並發SMS通知積分今日內到期，促盡快換領奬賞的詐騙訊息，同樣付有可疑連結。

有市民個人及信用卡資料被騙取

警方於上月中提醒，由於條連結與「yuu 」官方網站域名極相似，令不少人誤入該偽冒網站換領獎賞，被騙取個人及信用卡資料。警方指，「yuu」網站及Facebook專頁亦作出澄清告示，市民有懷疑應致電客戶服務熱線(2180 9733)查詢。

警方提醒，切勿隨意點擊電郵、短訊或網頁內的超連結，不要登入任何可疑網站或下載附件；不要將個人、信用卡資料、三位數安全碼(CVC/CVV)及一次性密碼，輸入不明來歷嘅應用程式或網站。