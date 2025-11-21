傀儡保險代理5200萬元佣金詐騙案　6被告判囚12至21個月

廉政公署貪污調查揭發一名保險公司分行經理，藉招攬多名傀儡保險代理，訛稱經手處理478份保單，串謀詐騙兩間保險公司發放佣金共約5,200萬元。案中主犯及10名傀儡保險代理早前認罪，判囚最高46個月。同案餘下6名被告今日(21日)在區域法院被判入獄12至21個月。 6名今日判刑的被告年齡介乎25至39歲，案發時分別報稱富衛人壽保險（百慕達）有限公司或香港永明金融有限公司保險代理。當中梁紫穎、毛詠嫻及胡健良早前承認控罪，而羅雅穎、顏梓定及江梓瑩則經審訊後被定罪。

本案17名被告涉及共20項罪名，即兩項串謀詐騙，違反普通法；及18項串謀「洗黑錢」，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。案中主犯盧彥樺，案發時為富衛分行經理，早前承認上述20項罪名，被判監46個月；其餘10名認罪的涉案傀儡保險代理，早前分別被判入獄11個月至22個月。

入職後無須招納客戶 廉署調查發現，盧彥樺招攬多名人士分別加入香港永明及富衛，並向部分人士表示他們為傀儡保險代理，入職後無須招納客戶。盧彥樺又串謀涉案富衛保險代理，訛稱由他招攬入職富衛的保險代理，分別是272份保單申請的經手代理。此外，盧彥樺又串謀同案被告，即香港永明時任分區經理郭潤芳，以及涉案香港永明保險代理，訛稱由盧彥樺招攬加入香港永明的保險代理，分別是206份保單申請的經手代理。