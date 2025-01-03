傀儡戶口助洗黑錢近1200萬元　44歲男被判囚4年

東九龍重案組於2021年8月針對「網上求職騙案」展開執法行動，共拘捕6男3女。經深入調查後，先後以「洗黑錢」罪名起訴當中6個傀儡戶口持有人，其中一名44歲本地男子涉嫌以兩個銀行戶口，分別清洗851萬及345萬元的犯罪得益。案件於今日(3日)在區域法院提堂，被告承認兩項「洗黑錢」罪，被判罪名成立，在加重三分之一刑期後判監48個月。
刷單賺錢最終受騙
警方表示，涉案的網上求職平台聲稱，受害人只需將指定貨品加入平台購物車，以截圖作實，並將貨款存入指定銀行戶口，就可以賺取佣金。受害人先透過小注任務獲取微小利潤，之後被引誘投入更大注碼，其後被以不同理由要求繼續轉帳，最終無法取回金錢始發現受騙。
75%被捕人為傀儡戶口持有人
警方又指，去年首11個月有超過9,000人因「洗黑錢」被捕，比前年同期增加約19%，超過7,000人為傀儡戶口持有人，佔被捕人75%。有見及此，警方會就「洗黑錢」案件與律政司商討及徵詢意見，申請加重刑罰。由2023年10月至今，已有49名人士因租、借或賣戶口，於定罪時被加重刑罰，刑期增加3至13個月不等。
製作教育微電影《左右人生》
除了大型執法行動及教育及宣傳工作外，警方亦聯同懲教署製作了教育微電影《左右人生》，於不同社交媒體平台上架播放，內容根據真實故事改編，以揭示洗黑錢罪行對社會和個人造成的嚴重後果。另外，本月為反洗黑錢月，警方宣傳車將於下周日(12日)至25日在港九新界巡遊。