傀儡戶口助洗黑錢近1200萬元　44歲男被判囚4年

東九龍重案組於2021年8月針對「網上求職騙案」展開執法行動，共拘捕6男3女。經深入調查後，先後以「洗黑錢」罪名起訴當中6個傀儡戶口持有人，其中一名44歲本地男子涉嫌以兩個銀行戶口，分別清洗851萬及345萬元的犯罪得益。案件於今日(3日)在區域法院提堂，被告承認兩項「洗黑錢」罪，被判罪名成立，在加重三分之一刑期後判監48個月。

刷單賺錢最終 受騙

警方表示，涉案的網上求職平台聲稱，受害人只需將指定貨品加入平台購物車，以截圖作實，並將貨款存入指定銀行戶口，就可以賺取佣金。受害人先透過小注任務獲取微小利潤，之後被引誘投入更大注碼，其後被以不同理由要求繼續轉帳，最終無法取回金錢始發現受騙。