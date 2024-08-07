傑志對馬體會獲「M」品牌 傑志：基沙文缺陣 料無損資助

「中銀人壽盃：傑志對馬德里體育會」的友賽於今晚在大球場上演，並獲「M」品牌認可。但隊中主力法國國腳基沙文，不在訪港球員名單。大型體育活動事務委員會主席吳守基指，今次情況與年初國際邁阿密訪港不同，當時觀眾是想看球王美斯球技，而馬體會訪港則是看球隊整體，兩者性質不同。

馬體會在微博上載基沙文的影片，解釋隊醫為他安排了訓練計劃恢復狀態，同時亦避免新賽季受傷，對未能來港感到十分遺憾。傑志總領隊伍健指，和「M」品牌簽約時無承諾特定球星會來港；指傑志和馬體會都盡力和有誠意做事，但基沙文提供的醫療報告，證明不宜作賽。他補充指，有個別球員不能落場，馬體會亦加入其他高水平的球員，包括祖奧菲歷斯和阿歷山大索洛夫，合共有13位國腳。