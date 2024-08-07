傑志對馬體會獲「M」品牌 傑志：基沙文缺陣 料無損資助

「中銀人壽盃：傑志對馬德里體育會」的友賽於今晚在大球場上演，並獲「M」品牌認可。但隊中主力法國國腳基沙文，不在訪港球員名單。大型體育活動事務委員會主席吳守基指，今次情況與年初國際邁阿密訪港不同，當時觀眾是想看球王美斯球技，而馬體會訪港則是看球隊整體，兩者性質不同。
馬體會在微博上載基沙文的影片，解釋隊醫為他安排了訓練計劃恢復狀態，同時亦避免新賽季受傷，對未能來港感到十分遺憾。傑志總領隊伍健指，和「M」品牌簽約時無承諾特定球星會來港；指傑志和馬體會都盡力和有誠意做事，但基沙文提供的醫療報告，證明不宜作賽。他補充指，有個別球員不能落場，馬體會亦加入其他高水平的球員，包括祖奧菲歷斯和阿歷山大索洛夫，合共有13位國腳。
對於此賽事宣傳海報，以至大型體育活動事務委員會網頁介紹活動時均有基沙文的相片，伍健指，那張宣傳照，基沙文是代表球會；加上海報在數個月前製作，「印咗係海報嘅球星，就不可以受傷、患病或轉會？」
傑志早前表示，向馬體會支付了8位數戲金，預計在「M」品牌贊助下不會蝕本。文體旅局則說，待活動完結後才會批出資助，未能透露資助金額。
除傑志對馬體會活動外，「2024世界棍網球女子U20錦標賽」(8月15至24日)和「2024第十二屆姚基金慈善賽」(8月20日)亦獲頒授「M」品牌認可。吳守基指，香港在巴黎奧運會取得佳績，帶起全城運動熱潮。3項全新的「M」品牌活動定能為觀眾呈現精彩的現場體驗，推動香港體育事業的發展，進一步提升香港在全球體育界的地位和聲譽。
「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人及非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使活動可持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。