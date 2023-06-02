傢俬公司製「貓沙發」 防抓更成貓咪玩樂場

不少家庭會養寵物，但偶爾亦會造成破壞；如貓咪基於本性會磨抓，傢俬、擺設或會傷痕纍纍，加上香港居住環境狹細，難以為貓咪提供更多活動空間。有製造商設計出一體化「貓沙發」，除提供具備抵禦貓咪磨爪的沙發功能，椅背、兩邊扶手中空設計，可供小貓玩「躲貓貓」，將相關配件拆卸自由組合出不同動線的通道，配件即時變成貓咪的遊樂場，新產品於「香港家居博覽2023」展出。
貓咪有時喜歡黏著貓奴，但間中又想「匿匿埋埋」。貓沙發的椅背、兩邊扶手中空設計，可供貓咪進進出出，相關配件更採用分件式設計，貓奴可輕易拆出組件，與隧道內的愛貓互動，或進行清潔。此外，椅背和扶手可單獨購買，客人自行配色，亦設計出獨特色調的沙發
生產相關產品的西德寶富麗(遠東)行政總監梁勵表示，近年不少市民傾向飼養寵物而不生育，公司看準市民想與寵物有更多互動，因而邀請設計師推出此梳化。她續指，梳化原價需要2.4萬多元，但在香港家居博期間會以半價(12,480元)出售，希望折扣能吸引市民選購。
疫情肆虐3年，市民對健康更關注，Aqigo公司則展出「Aqigo空氣淨化機」。與坊間普通空氣淨化機濾網會吸附病毒細菌不同，Aqigo空氣淨化機採用與城市大學共同研發的全新濾網，濾網可透過擊破病毒蛋白質細胞，達致殺死細菌病毒效果；從而防止微生物和細菌在濾網滋生。
家居博覽逾620商戶參展
香港家居博覽2023於昨起一連4日於灣仔會展舉辦，場內有超過620個參展單位參展，涵蓋室內設計、特色建材、家居用品、家居設備、家庭電器五大元素，為市民提供一條龍的電器傢俬採購及室內設計服務，展商亦提供場內折扣，部分低至一折。展覽期間，主舞台設有多個專業演講，主題包括裝修報價、法律樓宇常識、家居風水布局等等。香港家居博覽票價為20元，持長者卡或傷殘人士證人士及1米以下小童免費入場。