催眠治療師資歷各異　臨床心理學家憂欠精神健康訓練致延醫　催眠治療師指僅處理情緒人生困擾

精神健康醫療人手長期不足，坊間湧現催眠治療師，接受約百小時訓練，獲頒證書及在海外學會註冊，提供「催眠治療」服務。有臨床心理學家指，催眠只是一種運用潛意識的技巧，而坊間「治療師」沒有專業認證，若沒有精神健康的訓練，或造成延醫，建議消費者了解相關人士履歷。有催眠治療師表示，一般人未必願意找精神科醫生和心理學家治療，較願意尋求催眠治療師協助，強調催眠治療師只會處理情緒和人生困擾，並會轉介有情緒病狀的病人往相關專業人士。
記者︰曾偉龍
社會關注精神健康醫療人手不足，坊間卻一直有各式「催眠治療師」、「沙盤治療師」及「精神治療師」等，提供不同類型的諮商服務。社交媒體平台亦有出現不少「催眠治療師」，標榜提供「催眠治療」服務，部分亦可為客人進行「前世回溯」。部分人同時聲明兼任「塔羅師」、「占星師」、「頌鉢治療師」或「身心靈導師」。參考他們提供的資料，其認證或註冊資格較多來自美國國際專業人才認證協會(IAPC)、美國國家催眠師公會(NGH)或美國催眠治療協會(ABH) 的催眠治療師，亦有稱取得中國高級心理諮詢師資格。
完成本地催眠治療師可獲外地註冊資格
參考網上資料，現時本地有不同機構提供催眠治療師課程，完成後可取得外國相關學會證書。不同機構的課時和課程各異，有課程需參加70小時網上課程，加上18小時面授課程，再參加18小時面授課及實務課，以及6小時有關行業情況的課時，完成後可取得三個機構的證書。有課程涉100課時，標榜「唯一獨創必成功視覺化訓練」，在催眠治療課程外，兼送「自我治療課」及「讀心術課」，完成後亦可申請三個機構的證書。有關課程的實際收費為10,800元至16,300元不等。本地亦有機構提供中國高級心理諮詢師的訓練，報讀者需具備中五或以上學歷或具備2年工作經驗，接受包括兩小時校內試的30小時培訓後，可獲推薦考取中國高級心理諮詢師認證。
僅處理情緒和人生困擾
催眠治療導師Charles Leung 表示，華人遇到情緒問題時，由於擔心有負面標籤，較少尋找精神科醫生和心理學家協助，反而較願意尋求其他服務協助，而治療方法只是工具，個案數據已清楚顯示催眠治療對求助者有幫助，應讓求助者自行選擇。他認為，催眠治療同屬精神醫療系統的一部分，屬基礎防範層面，但強調催眠治療師只可處理情緒和人生困擾，如發現求助者有抑鬱或其他情緒病情況，則會轉介專業人士跟進，「通常看三日，如果抑鬱的情況沒有改善，就需要轉介」。
全港僅約3000名NGH註冊催眠治療師
對於現時催眠治療服務在港不受規管，Charles 表示，催眠治療師會需按其註冊的外國學會的專業操守和守則執業，而且治療程序若出現事故，亦有上庭被告的風險，但認同若在港設資歷認證，可提高外界對行業的認知，以及培訓人才。據美國NGH數據顯示，至今年4月本港有3,219名香港的NGH註冊催眠治療師，他認為行業在港有很大發展空間。
臨床心理學家憂一藥治百病
臨床心理學家葉妙妍表示，催眠只是一項心理技巧，「將意識放進潛意識」，改變壞習慣和負面情緒，任何人都可以學習，自我催眠或催眠他人，並不神秘。但她認為，若坊間催眠課程只集中在催眠技巧，有關人士缺乏精神健康的訓練，未必可以診治問題，可能會令病人延醫；更擔心若「治療師」只懂一種技巧，未必可以運用最適合的方法協助求助者，「無論你患甚麼病，藥房都只是給你同一粒藥」。
倡檢查治療師有否專業履歷
她又質疑，參加了坊問的課程，是否代表擁有足夠的治療能力，「好似你學了很多養生、中醫理論，是否代表你是註冊中醫？」她又指，現時坊間治療師不受規管，任何人都可自稱治療師執業，「你都可以叫自己做催眠治療師、家庭治療師，若治療有任何事故，消費者沒有保障」，建議求助者查閱有關人士的履歷，是否是認可臨床心理學家、註冊社工或具認可輔導資格的人士，若有相關資格，則較能信任他們接受過精神健康訓練，有能力判斷求助者問題。她又指，現時臨床心理學家在港亦僅採用自願註冊制度，並非法定註冊，亦致業內出現未有專業資格的「臨床心理學家」。