催眠治療師資歷各異　臨床心理學家憂欠精神健康訓練致延醫　催眠治療師指僅處理情緒人生困擾

精神健康醫療人手長期不足，坊間湧現催眠治療師，接受約百小時訓練，獲頒證書及在海外學會註冊，提供「催眠治療」服務。有臨床心理學家指，催眠只是一種運用潛意識的技巧，而坊間「治療師」沒有專業認證，若沒有精神健康的訓練，或造成延醫，建議消費者了解相關人士履歷。有催眠治療師表示，一般人未必願意找精神科醫生和心理學家治療，較願意尋求催眠治療師協助，強調催眠治療師只會處理情緒和人生困擾，並會轉介有情緒病狀的病人往相關專業人士。

記者︰曾偉龍

社會關注精神健康醫療人手不足，坊間卻一直有各式「催眠治療師」、「沙盤治療師」及「精神治療師」等，提供不同類型的諮商服務。社交媒體平台亦有出現不少「催眠治療師」，標榜提供「催眠治療」服務，部分亦可為客人進行「前世回溯」。部分人同時聲明兼任「塔羅師」、「占星師」、「頌鉢治療師」或「身心靈導師」。參考他們提供的資料，其認證或註冊資格較多來自美國國際專業人才認證協會(IAPC)、美國國家催眠師公會(NGH)或美國催眠治療協會(ABH) 的催眠治療師，亦有稱取得中國高級心理諮詢師資格。

完成本地催眠治療師可獲外地註冊資格

參考網上資料，現時本地有不同機構提供催眠治療師課程，完成後可取得外國相關學會證書。不同機構的課時和課程各異，有課程需參加70小時網上課程，加上18小時面授課程，再參加18小時面授課及實務課，以及6小時有關行業情況的課時，完成後可取得三個機構的證書。有課程涉100課時，標榜「唯一獨創必成功視覺化訓練」，在催眠治療課程外，兼送「自我治療課」及「讀心術課」，完成後亦可申請三個機構的證書。有關課程的實際收費為10,800元至16,300元不等。本地亦有機構提供中國高級心理諮詢師的訓練，報讀者需具備中五或以上學歷或具備2年工作經驗，接受包括兩小時校內試的30小時培訓後，可獲推薦考取中國高級心理諮詢師認證。