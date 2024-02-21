傳夏寶龍明訪港6日 聽各界對23條意見 李家超︰若有公開活動會公布

基本法23條立法公眾諮詢本月底結。消息指，港澳辦主任夏寶龍明日起來港6日，了解基本法23條立法情況，聽取各界意見。行政長官李家超昨早出席行政會議前被問及夏寶龍是否將來港及具體行程時，回應稱若有任何公開活動會公布，強調會盡快完成立法工作。 據報夏寶龍在訪港期間將會見各界人士，包括行會成員、立法會議員、法律界人士、外國商會，聽取23條立法的意見。就夏寶龍今次訪港，李家超昨回應指，中央官員一直很關心及重視香港；他過往兩次在北京述職期間，無論是國家主席習近平或其他中央官員，都多次強調重視香港發展經濟及改善民生，與中央官員的溝通暢順，不時匯報香港事宜，如中央官員與特區官員有任何公開活動會再作公布。

全國兩會下月初開幕，多名身兼全國人大代表及政協委員的立法會議員均會出席，至下月13日立法會才召開大會，被問及及法案下月能否出台時，李家超則指，立法工作正全速推進，香港國安法和人大「528決定」均強調特區要盡早完成23條立法工作，「我當然對立法會有很大期望，希望他們履行這個責任，也盡快做好。」 外媒報道司法人員推薦委員會於2021年曾提名6人出任高等法院法官，當中3人未獲委任，其中1人因對港區國安法的憂慮而自行退出，被問到23條立法會否加劇司法界的憂慮，李家超指23條立法是對香港的保障，「冇人犯我哋，法律根本唔適用，好似有人爆格我屋企，我要有有效嘅門同門鎖，如果只係經過門口，大家相安無事」。