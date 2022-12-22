傳媒引消息：下月3日赴內地免隔離 譚耀宗料通關在望

隨著內地防疫措施陸續放寬，各界均關注香港與內地何時落實免檢疫通關。傳媒「香港衛視」昨引述消息指，內地將於1月3日起取消境外入境人士須到隔離設施隔離的措施。全國人大常委譚耀宗亦相信兩地通關在望，冀做好準備，避免混亂。正上京述職的特首李家超日前亦提到，香港市民關心與內地「通關」和正常往來，必然會向領導人如實反映。

「香港衛視」昨引述消息報道，中國將於明年1月3日起，境外入境人士不需前往隔離設施隔離，改為「0+3」政策，形容有關改動「意味中國於2023年起全面開放」。

全國人大常委譚耀宗昨亦回應指，相信兩地通關在望，又指各項關於通關的工作正在進行，希望可做好準備，使安排妥當、安全和有序，以免因大批市民前往內地引起混亂。

行政長官李家超昨出發往北京述職，前日會見傳媒時已提到，香港市民關心與內地「通關」和正常往來，必然會如實向領導人反映，又稱中央亦非常了解香港的實際情況。

而深圳市政府繼上周增加500個「健康驛站」名額後，今日起再增加300個名額，至每日2,800個。李家超在社交平台感謝廣東省政府和深圳市政府的安排，指再度增加名額有助舒緩由香港到內地的市民需求。特區政府會全力配合廣東省及深圳市政府的防疫措施，積極部署相關準備工作。