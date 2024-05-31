傳媒轉型｜憂紙媒10年內續減 新聞學者指傳媒須轉型一站式平台

接連有紙本傳媒結束，媒體數碼轉型迫在眉睫。浸會大學新聞系系主任李文接受專訪時表示，本港媒體數碼轉型速度較外媒為慢，「而家睇報紙嘅都係50歲以上」，憂慮未來10年內未能轉型的紙媒會逐步減少；新聞媒體面對社交媒體和人工智能等挑戰，未來必須「跟住受眾走」，轉型成為滿足不同需要的多功能平台，並透過舉辦活動等「副業」留住受眾。

浸會大學新聞系系主任李文接受《am730》專訪時指，外國新聞媒體早於10年前已開始數碼轉型，但本地傳統新聞媒體轉型較慢。他慨嘆本地紙媒讀者嚴重減少和老齡化，「而家睇報紙嘅都係50歲以上，我自己都好耐冇買報紙」。他擔心隨廣告和讀者減少，未來10年內未能轉型的紙媒數量將逐步減少，「喺轉型中會淘汰多啲(媒體)」。

李文分析，傳統傳媒受到人工智能興起和社交媒體盛行等因素挑戰，例如Google、Facebook和YouTube 等搶走新聞流量，嚴重打擊傳媒，「年輕人話睇咗新聞，只係睇新聞 IG post (Instagram 帖文)，連新聞嘅基本元素都唔知道」。

傳統媒體近年已轉型一次，以網上即時新聞回應24小時電視新聞。李文慨嘆，「只不過轉型完又有Social Media(社交媒體)」，但傳媒過度依賴社交媒體接觸受眾，形同「慢性自殺」，因演算法可隨時修改，致令傳媒前功盡廢，故要想辦法將受眾留在新聞平台，才是上策。

李文建議，媒體必須「跟住受眾走」，製作受眾感興趣的內容，舉例受眾對深度新聞和嚴肅新聞興趣缺缺，便要撰寫更精緻的報道，或製作懶人包和生活化新聞，表達上則多做資訊圖表和互動內容，並加強數據新聞，「令到佢一定要入嚟(平台)睇」。他續指，平台除提供新聞資訊，亦可考慮提供其他有用資訊和功能，與服務結合，舉例在旅遊新聞旁附有旅遊資訊，亦可在媒體平台推出網購等，「知識分子報紙(平台)可以賣書，或者文藝」，而外媒的拼詞遊戲吸引讀者每日登入新聞平台，港媒亦可考慮引入互動遊戲。

他又稱，傳媒亦可經營與新聞相關的「副業」，例如可舉辦峰會講座等活動，兼營出版業務，如客戶出書，「HKTVmall 係一個反面例子(由傳媒轉型網購平台)，但證明可行……佢傳媒都唔做喇」。