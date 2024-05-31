熱門搜尋:
47人初選案 端午節2024 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 九龍城寨之圍城 李龍基 東張西望 的士加價 One Wood Road 劉俊謙 十大屋苑 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 歐洲國家盃 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-05-31 04:31:53
日報

傳媒轉型｜憂紙媒10年內續減 新聞學者指傳媒須轉型一站式平台

分享：
浸會大學新聞系系主任 李文

李文認為，若紙媒未能轉型，未來10年內仍會有紙媒陸續結業。(蘇文傑攝)

接連有紙本傳媒結束，媒體數碼轉型迫在眉睫。浸會大學新聞系系主任李文接受專訪時表示，本港媒體數碼轉型速度較外媒為慢，「而家睇報紙嘅都係50歲以上」，憂慮未來10年內未能轉型的紙媒會逐步減少；新聞媒體面對社交媒體和人工智能等挑戰，未來必須「跟住受眾走」，轉型成為滿足不同需要的多功能平台，並透過舉辦活動等「副業」留住受眾。

記者︰曾偉龍

新聞媒體 數碼轉型

李文建議傳媒「跟住受眾走」，在新聞平台滿足受眾需要。(鍾式明攝)

浸會大學新聞系系主任李文接受《am730》專訪時指，外國新聞媒體早於10年前已開始數碼轉型，但本地傳統新聞媒體轉型較慢。他慨嘆本地紙媒讀者嚴重減少和老齡化，「而家睇報紙嘅都係50歲以上，我自己都好耐冇買報紙」。他擔心隨廣告和讀者減少，未來10年內未能轉型的紙媒數量將逐步減少，「喺轉型中會淘汰多啲(媒體)」。

李文分析，傳統傳媒受到人工智能興起和社交媒體盛行等因素挑戰，例如Google、Facebook和YouTube 等搶走新聞流量，嚴重打擊傳媒，「年輕人話睇咗新聞，只係睇新聞 IG post (Instagram 帖文)，連新聞嘅基本元素都唔知道」。

傳統媒體近年已轉型一次，以網上即時新聞回應24小時電視新聞。李文慨嘆，「只不過轉型完又有Social Media(社交媒體)」，但傳媒過度依賴社交媒體接觸受眾，形同「慢性自殺」，因演算法可隨時修改，致令傳媒前功盡廢，故要想辦法將受眾留在新聞平台，才是上策。

李文建議，媒體必須「跟住受眾走」，製作受眾感興趣的內容，舉例受眾對深度新聞和嚴肅新聞興趣缺缺，便要撰寫更精緻的報道，或製作懶人包和生活化新聞，表達上則多做資訊圖表和互動內容，並加強數據新聞，「令到佢一定要入嚟(平台)睇」。他續指，平台除提供新聞資訊，亦可考慮提供其他有用資訊和功能，與服務結合，舉例在旅遊新聞旁附有旅遊資訊，亦可在媒體平台推出網購等，「知識分子報紙(平台)可以賣書，或者文藝」，而外媒的拼詞遊戲吸引讀者每日登入新聞平台，港媒亦可考慮引入互動遊戲。

他又稱，傳媒亦可經營與新聞相關的「副業」，例如可舉辦峰會講座等活動，兼營出版業務，如客戶出書，「HKTVmall 係一個反面例子(由傳媒轉型網購平台)，但證明可行……佢傳媒都唔做喇」。

浸會大學新聞系系主任 李文

李文指出，「新聞迴避」是全球現象，港媒應反省，並嘗試改善。（蘇文傑攝）

人工智能 AI

人工智能科技改變各行各業，李文透露，浸大新聞系亦加入人工智能科目。

勉傳媒反思新聞迴避原因
倡加強培訓善用AI

全球新聞業不景氣，據報道美國今年1月份已有逾500記者被解僱，當地傳媒業歸因於「新聞迴避」(News Avoidant)，指受眾不想觀看關於疫情或戰爭等令人不開心的新聞。浸大新聞系系主任李文指，「新聞迴避」是全球現象，但香港傳媒人需要反省受眾迴避新聞的因素，「如果新聞唔係客觀公正，講一半、唔敢講，唔可以怪責人哋逃避你」，其次改善新聞的表達方式，例如使用吸引的配圖，避免冗長的文章，以及用圖表清晰地呈現資訊等。坊間有人工智能寫稿取代記者的說法，李文認為，AI技術有危亦有機，外國媒體以AI取代人手撰寫簡單的財經新聞，騰出人手撰寫分析報道，AI亦可協助記者將訪問錄音轉為文字檔案，提高記者生產力。他透露，浸大新聞系本學期已經開設使用AI協助製作新聞的科目，教導學生如何輸入「提示(Prompt)」使用生成式人工智能(generative AI)工作，以及潛在的傳媒道德問題。他又建議，港媒應加強員工培訓，避免在使用AI技術上落後。

至於未來香港新聞的趨勢，李文認為，隨住更多內地人來港，加上大灣區融入，更多港人北上消費和生活，香港新聞將會有更多關於新來港人士的需要的報道，以及更多與大灣區相關的生活資訊，例如消費和置業。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受