傳媒轉型｜憂紙媒10年內續減 新聞學者指傳媒須轉型一站式平台

接連有紙本傳媒結束，媒體數碼轉型迫在眉睫。浸會大學新聞系系主任李文接受專訪時表示，本港媒體數碼轉型速度較外媒為慢，「而家睇報紙嘅都係50歲以上」，憂慮未來10年內未能轉型的紙媒會逐步減少；新聞媒體面對社交媒體和人工智能等挑戰，未來必須「跟住受眾走」，轉型成為滿足不同需要的多功能平台，並透過舉辦活動等「副業」留住受眾。
記者︰曾偉龍
浸會大學新聞系系主任李文接受《am730》專訪時指，外國新聞媒體早於10年前已開始數碼轉型，但本地傳統新聞媒體轉型較慢。他慨嘆本地紙媒讀者嚴重減少和老齡化，「而家睇報紙嘅都係50歲以上，我自己都好耐冇買報紙」。他擔心隨廣告和讀者減少，未來10年內未能轉型的紙媒數量將逐步減少，「喺轉型中會淘汰多啲(媒體)」。
李文分析，傳統傳媒受到人工智能興起和社交媒體盛行等因素挑戰，例如Google、Facebook和YouTube 等搶走新聞流量，嚴重打擊傳媒，「年輕人話睇咗新聞，只係睇新聞 IG post (Instagram 帖文)，連新聞嘅基本元素都唔知道」。
傳統媒體近年已轉型一次，以網上即時新聞回應24小時電視新聞。李文慨嘆，「只不過轉型完又有Social Media(社交媒體)」，但傳媒過度依賴社交媒體接觸受眾，形同「慢性自殺」，因演算法可隨時修改，致令傳媒前功盡廢，故要想辦法將受眾留在新聞平台，才是上策。
李文建議，媒體必須「跟住受眾走」，製作受眾感興趣的內容，舉例受眾對深度新聞和嚴肅新聞興趣缺缺，便要撰寫更精緻的報道，或製作懶人包和生活化新聞，表達上則多做資訊圖表和互動內容，並加強數據新聞，「令到佢一定要入嚟(平台)睇」。他續指，平台除提供新聞資訊，亦可考慮提供其他有用資訊和功能，與服務結合，舉例在旅遊新聞旁附有旅遊資訊，亦可在媒體平台推出網購等，「知識分子報紙(平台)可以賣書，或者文藝」，而外媒的拼詞遊戲吸引讀者每日登入新聞平台，港媒亦可考慮引入互動遊戲。
他又稱，傳媒亦可經營與新聞相關的「副業」，例如可舉辦峰會講座等活動，兼營出版業務，如客戶出書，「HKTVmall 係一個反面例子(由傳媒轉型網購平台)，但證明可行……佢傳媒都唔做喇」。
勉傳媒反思新聞迴避原因
倡加強培訓善用AI
全球新聞業不景氣，據報道美國今年1月份已有逾500記者被解僱，當地傳媒業歸因於「新聞迴避」(News Avoidant)，指受眾不想觀看關於疫情或戰爭等令人不開心的新聞。浸大新聞系系主任李文指，「新聞迴避」是全球現象，但香港傳媒人需要反省受眾迴避新聞的因素，「如果新聞唔係客觀公正，講一半、唔敢講，唔可以怪責人哋逃避你」，其次改善新聞的表達方式，例如使用吸引的配圖，避免冗長的文章，以及用圖表清晰地呈現資訊等。坊間有人工智能寫稿取代記者的說法，李文認為，AI技術有危亦有機，外國媒體以AI取代人手撰寫簡單的財經新聞，騰出人手撰寫分析報道，AI亦可協助記者將訪問錄音轉為文字檔案，提高記者生產力。他透露，浸大新聞系本學期已經開設使用AI協助製作新聞的科目，教導學生如何輸入「提示(Prompt)」使用生成式人工智能(generative AI)工作，以及潛在的傳媒道德問題。他又建議，港媒應加強員工培訓，避免在使用AI技術上落後。
至於未來香港新聞的趨勢，李文認為，隨住更多內地人來港，加上大灣區融入，更多港人北上消費和生活，香港新聞將會有更多關於新來港人士的需要的報道，以及更多與大灣區相關的生活資訊，例如消費和置業。