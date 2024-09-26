傳新世界撤換鄭志剛 馬紹祥或接任行政總裁

新世界發展(017)今日或爆震撼彈！繼主席鄭家純去年11月突罕有受訪並稱家族接班人「仍在觀察」之後，市場一直關注本來被視為接班人、新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛的動向，而市場昨傳出其行政總裁之位將被撤換。鄭志剛弟弟、新創建 (659)聯席行政總裁鄭志明昨回應事件時，指「24小時後就會水落石出」，而新世界將於今日收市後公布全年業績。

今公布業績 鄭志明：將水落石出

鄭志明昨在新創建業績記者會上被問及相關傳聞時，指有關話題「較敏感」，並指記者可在24小時後新世界業績記者會上跟進。

他強調，父親鄭家純對事不對人，是「絕對公正」。他又指自己都是「打工仔」，「如果我做得唔好，換人都正常」。被問到若父親要求分擔更多工作時如何回應，他指「無得唔答應」，並稱對不同業務都感興趣，「幫到屋企就得」。

事實上，新創建昨公布業績後亦有人事變動，執行董事林戰的職務將於10月1日起從首席財務總監，調整為首席營運及財務總監。集團指，在其現有的職責及責任外，林戰亦將協助鄭志明及另一聯席行政總裁何智恒處理公司日常管理及營運。