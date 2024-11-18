傳染病中心醫務總監見證兩場大疫症　曾德賢從新丁變領導讚後輩「心口有個勇字」

本港廿年內先後經歷兩場世紀疫症，醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢在不同崗位見證兩種大型傳染病，形容由當年的新丁身份變成現時的領導階層，除近年的硬件提升不少，與同事良好的溝通亦可令大家減少擔心。作為本港少數的傳染病科醫生，他明年2月將屆退休之齡，寄語後輩要努力繼續捱下去，「做得醫生專科一定要有熱情先得……要保持熱誠做落去，否則會好辛苦。」

讚傳染病中心同事「心口有個勇字」 回到2020年初，有醫護人員以罷工爭取政府全面「封關」，冀減低新冠肺炎疫情對本港的影響。曾德賢認為，疫情初期人人都在壓力之下，不同同事都有各自的擔憂，強調最重要的都是考慮病人，又稱最初他也擔心傳染病中心的同事沒有2003年非典型肺炎(SARS，沙士)的經驗而退縮，幸他們過往訓練和溝通都做得很好，「(同事)唔淨止『心口有個勇字』，仲有信心處理」，亦指有同事豪言「揀得呢科都預計有呢種情況。」

曾德賢預判同事的擔憂也不無道理，他憶述2002年才完成傳染病科的實習，翌年便要立即以內科醫生的身份，上場應付沙士在社區造成的大型爆發，當年不論感染控制知識或實習機會也不及現時，隔離設施也未如近年般完善，「好多同事喺面前喊晒同憂慮」。不過，曾德賢指作為一名傳染病科醫生，在感到擔心的同時都覺得有責任要處理。他提到，數年前的疫情因科技進步，與同事溝通和掌握資訊方面都比沙士當年做得更好，例如可透過WhatsApp毋須面對面傳達消息，加上傳染病房、保護同事的感染控制措施等硬件也配合得更好，形容兩場疫情所面對的挑戰略有不同。

籲醫生要對工作保持熱誠 從醫32年的曾德賢提到，已離世的愛滋病大師John Gill Bartlett對他影響很深，形容對方很有聲望、在全球影響力很大，也是一個很有想法的人，覺得對方的分享好震憾。他又說，港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇是他最尊重的前輩，早在沙士時期已經與對方合作過。 傳染病中心的工作除數年前的新冠肺炎外，登革熱、禽流感、愛滋病等也是工作內容之一。被問到為何多年都一直能夠堅持下去，他認為不論是否傳染病科，任何醫生應該要對工作保持熱誠，否則會工作得很辛苦，「如果接受唔到咪quit(離開)囉冇辦法，要繼續做就要令自己開心啲。」他坦言，多年經歷的高高低低難免會有失望時刻，例如病人不聽從醫護人員勸告，對制度也會有失望時，最重要有「半杯水」和「BCG」概念，即Bless others(祝福他人)、Contentment(滿足)和Gratitude(感恩)。

笑言一原因少人加入傳染病科 曾德賢是今年醫管局傑出員工獎得主之一，他指傳染病中心團隊前年曾奪得傑出團隊獎，認為因為有團隊支持，自己才有機會得獎。他有信心接替他退休的下一任會做得比他更好，日後都會繼續工作，但可能較集中在病人和做研究方面，又指目前傳染病科中心只有8名傳染病科醫生和4名負責兒童傳染病科的醫生，希望日後會有更多人加入傳染病科，笑言這個專科難以轉投私營市場，所以不太多人願意加入。