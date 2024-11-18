傳染病科醫生見證兩場疫症 曾德賢寄語後輩保持熱誠

本港廿年內先後經歷兩場世紀疫症，醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢在不同崗位見證兩種大型傳染病，形容由當年的新丁身份變成現時的領導階層，除近年硬件提升不少，與同事良好的溝通亦可減少擔心。作為本港少數的傳染病科醫生，他明年2月將屆退休之齡，寄語後輩要努力繼續捱下去，「要保持熱誠做落去，否則會好辛苦。」
新冠疫情初期有醫護人員罷工爭取全面「封關」，冀減低疫情對本港的影響。曾德賢認為，初時人人都在壓力之下，不同同事都有各自擔憂，強調最重要的都是考慮病人，又稱最初他也擔心傳染病中心的同事因沒有2003年非典型肺炎(SARS，沙士)經驗而退縮，幸他們過往訓練和溝通都做得很好，「唔止『心口有個勇字』仲有信心」，更有同事豪言「揀得呢科都預計有呢種情況。」
認為任何醫生都應保持熱誠
曾德賢預判同事的擔憂也不無道理，他憶述2002年才完成傳染病科的實習，翌年便要立即以內科醫生的身份，上場應付沙士在社區造成的大型爆發，當年不論感染控制知識或實習機會也不及現時，隔離設施也未如近年般完善，「好多同事喺面前喊晒同憂慮。」不過，曾德賢指近年科技進步，與同事溝通和掌握資訊方面都比沙士當年更好，加上感染控制措施、隔離病床等硬件也配合得更好，兩場疫情面對的挑戰略有不同。
行醫32年的曾德賢被問到為何能一直堅持下去，他認為任何醫生都應對工作保持熱誠，坦言多年難免會有失望時刻，如病人不聽從醫護人員勸告。曾德賢今年奪得醫管局傑出員工獎，他指傳染病中心團隊前年曾奪得傑出團隊獎，認為因為有團隊支持，自己才有機會得獎；他指退休後都會繼續工作，但可能較集中在病人和研究方面。