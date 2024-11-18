傳染病科醫生見證兩場疫症 曾德賢寄語後輩保持熱誠

本港廿年內先後經歷兩場世紀疫症，醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢在不同崗位見證兩種大型傳染病，形容由當年的新丁身份變成現時的領導階層，除近年硬件提升不少，與同事良好的溝通亦可減少擔心。作為本港少數的傳染病科醫生，他明年2月將屆退休之齡，寄語後輩要努力繼續捱下去，「要保持熱誠做落去，否則會好辛苦。」

新冠疫情初期有醫護人員罷工爭取全面「封關」，冀減低疫情對本港的影響。曾德賢認為，初時人人都在壓力之下，不同同事都有各自擔憂，強調最重要的都是考慮病人，又稱最初他也擔心傳染病中心的同事因沒有2003年非典型肺炎(SARS，沙士)經驗而退縮，幸他們過往訓練和溝通都做得很好，「唔止『心口有個勇字』仲有信心」，更有同事豪言「揀得呢科都預計有呢種情況。」