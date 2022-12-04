傳理學會遭飭令停止運作　浸大校長衞炳江：言論自由非絕對

香港浸會大學傳理學會上月發表一則「理大圍城三周年」帖文，校方其後發聲明指，已嚴正訓誡和飭令學會停止運作。浸大校長衞炳江指出，2019年示威者佔領香港理工大學是違法行為，大學一定尊重學生看法，但重申言論自由非絕對自由，校方反對任何混淆視聽、渲染事件的行為。

示威者2019年佔領理大期間正擔任該校副校長的衞炳江，今日(4日)在一個電台節目表示，校方今次決定只是針對言論本身而非傳理學會，而學會本身將於明年3月換屆，事件不會影響下屆委員。他續說，校方就事件收到校內和校外的投訴，惟強調今次決定並非受到壓力。

校方代收學生會費 或使領導層脫節

浸大現已停止代學生會收會費，衞炳江強調人並不代表反對學生會，而是希望他們了解組織運作和責任、一個組織的去留應由會員決定。他認為，由校方代收會費令學生會毋須擔心會員人數和資源等問題，或令領導層與會員脫節。

對於浸大上學年起把國安教育納入必修課程，衞炳江指未見學生有明顯抗拒，又稱不應將必須國安法提升至涉及學術自由層面的問題。